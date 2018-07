Así los quisiera haber visto de calenturientos para la campaña: MMM

El actual gobernador del estado recriminó a quienes se enfocan en el tema de la elección del nuevo dirigente del PAN, puesto al que se le postuló pero para el que falta mucho tiempo para la votación

Luz Zárate

Celaya.- El Gobernador Miguel Márquez Márquez, dijo que no será dirigente nacional del PAN y que por ahora está enfocado en terminar su administración.

El Mandatario Estatal dijo que hay quienes ahora andan muy “calenturientos” en el tema de la elección del nuevo dirigente nacional del PAN y recriminó que ojalá así hayan andado en las campañas.

“Lo he dicho y tengo que ser serio en ello, lo he dicho, yo tengo que terminar mi administración, yo no puedo ser incongruente, tengo que cerrar mi administración y por otro lado en el tema del partido, todavía no son fechas de cambio de presidente nacional del partido, ¡todavía no son fechas!, así los quisiera haber visto de calenturientos para la campaña y trabajar por el bien de México”, recriminó.

Márquez reiteró que es de los pocos que sí son panistas, pero aseguró que él no se va distraer en otra cosa y se queda hasta el final de su administración.

“No me he distraído. Yo soy de los panistas de mayor cepa ahí, yo llevo toda mi vida adentro del PAN, mi papá ya lleva 65 años de militancia activa y la verdad es que como toda institución tiene sus renovaciones, sus caídas, sus altas, sus alegrías, sus tristezas, como todo”, señaló.

Y es que el senador electo, Erandi Bermudez, lo propuso para ocupar la dirigencia nacional y reviró que ésta debe de quedar en Guanajuato, único estado que ganó Acción Nacional y además Miguel Márquez es el único perfil capaz de fortalecer al partido.

Ante esto, Márquez agradeció que algunas personas lo hayan propuesto, pero dijo que para la elección de la dirigencia nacional aún falta tiempo pues es hasta octubre, que por ahora es un tiempo de reflexión para los panistas de porqué se ganó o se perdió.

Dijo que no se puede tomar una decisión por “la calentura del momento o querer estar ahí por el poder”.

“Yo sí se los digo me quedo hasta el final de mi administración y no me voy a distraer, la verdad, ni está en el ánimo de un servidor”, manifestó.

*EZM