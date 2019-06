Así los ‘hicieron’ indígenas

Los entrevistados relatan cómo les ofrecieron declararlos miembros de pueblos autóctonos para acceder a recursos gubernamentales, ahora deben tomar cursos de usos y costumbres

Eliazar Velázquez

Estado.- Correo se dio a la tarea de entrevistar a habitantes de localidades incluidas en el padrón de comunidades autóctonas, en los municipios de Victoria, Santa Catarina, Atarjea, San Luís de la Paz, Dolores Hidalgo, Xichú y Villagrán.

Los testimonios revelan una serie de irregularidades e inconsistencias en la manera como la Sedeshu definió el nuevo ‘estatus’ de varias localidades, ahora consideradas pueblos autóctonos.

El Rusio, Xichú

Don Melquiades:

-¿Cómo se volvieron indígenas?

-Pus quien sabe cómo sería, pero aquí ya somos y también en Llanetes, Palomas… Ni me acuerdo como fue eso, nomás dijeron que ya éramos indígenas. Llegaron de fuera a decirnos que así tendríamos más apoyos. Las rancherías todo por aquí somos parecidas pero esto fue como una rifa que hicieron a ver quién salía, por eso no todos alcanzaron.

Don Antonio:

-No, aquí nadie sabemos de eso. En un rancho vecino, Romerillos, ahorita si hay una señora que habla asina eso de indígena, no sé cómo se llame su idioma, pero esa es porque hace pocos años ella y su esposo llegaron ahí con el negocio de un brincolín, esos aparatos donde juegan los niños. Llegaron desconocidos, decían que eran según de Toluca. Como les gustó el lugar y la gente vio que no eran malas personas, les dieron posesión de casa.

“Eso de que aquí ya somos indígenas, es porque vino un ingeniero y dijo que si le entrábamos a eso, que metiéndose uno a ese programa de indígenas iba a haber muchos recursos para la comunidad y por eso nos metimos”. Doña Rita, el Carricillo, Atarjea

Llanetes, Xichú

Doña Sara:

Yo soy nacida en otra comunidad pero ya vivo aquí. En el 2011 vinieron funcionarios a visitarnos y a ofrecernos que según porque en algunas cuevas hay pinturas rupestres nos podían nombrar indígenas. Fue como si fuera un programa que llegó. Nos hicieron dos reuniones, la segunda fue muy de repente, casi estuvimos puras mujeres. Dijeron que con eso llegarían más apoyos, que así podíamos meter más solicitudes de ganado, de reforestación, pero a la fecha todavía no se nota mucho. Prometen y proponen pero de mucho no sale nada. En una fiesta patronal ya hicimos un rito con sahumador pero ese nos lo vinieron a enseñar de fuera, aquí no se usaba, algunas mujeres se hicieron trenzas y mandaron comprar vestidos de manta. Aunque aquí niños y jóvenes todavía no se reconocen como indígenas.

Doña Juana:

-Yo participé en esas reuniones donde nos dijeron que por lo que les contamos de lo antiguo sí podíamos entrar a eso. Y ahí empezó que unos decían que sí, otros que no, y como dijo una señora: “gente fina no somos, entonces si hemos de ser indígenas“. Yo dije: si aceptan, a mí eso no me afecta en nada. Lo que nunca he sabido es de qué cultura somos. Es una duda que siempre he tenido porque llegan y preguntan y no sabemos que decir. Tampoco los niños y jóvenes lo saben, yo creo que nadie, sino sabemos los más grandes, menos ellos.

Hablando claro, de ser indígena es nomás porque vivo aquí, pero mi papá venia de Adjuntas y mi mamá de Aguazarca de Romerillos. Se oye raro, pero es la verdad.

Don Cirilo:

Yo no estuve en esas reuniones y hasta últimamente me di cuenta de eso. Pero si a mí me preguntan si soy indígena, mi respuesta es que no lo soy, eso no es verdad. Y que me dé cuenta aquí nunca hemos sido, mi papá menos, si fuéramos él tendría que ser el primero y ya uno descendiente, pero él nunca mencionó eso. Tengo 70 años y en internet vi que anda un video donde se dan datos que no son ciertos, los que dan ahí esa información son personas que tienen menos edad que yo, y pienso que para dar datos debería ser gente hasta mayor que uno.

Desde el año ochenta por mi trabajo anduve por Palomas, El Rusio, Atarjea, Misión de Santa Rosa, por ahí por todos esos lados de la sierra y ahí nunca se mencionaba entre la gente que hubiera indígenas (…) eso que ahora hacen con sahumador aquí en mi comunidad de Llanetes es nuevo, aquí ese humo solo lo usaba el padre en sus misas y cuando venía alguna danza fuereña.

-“La verdad no sabemos bien a qué cultura pertenecemos, pero hace poco como que vi en el ´feis’ que a los chichimecas”. Anónimo Tequisquiapan, Dolores Hidalgo

Corralillos, Victoria

Jaime, danzante, albañil y músico:

-Se puede decir que, por ejemplo, en mi comunidad o Cerro Grande, las pinturas rupestres pudieran indicar que aquí fue territorio indígena, pero eso es distinto a que ahora exista presencia de aquellas culturas. Hace días que se estaba empezando a organizar la fiesta de San Isidro Labrador, decían en la reunión que hay que traer gentes de Tierra Blanca a que nos den unos talleres, que vengan a decirnos cómo es una mayordomía (…) si en verdad fuéramos comunidad indígena tendríamos nosotros que tener esas formas de organización y conocer eso, no que vinieran a decirnos cómo es.

“Algunos jóvenes no aceptan muy bien cuando decimos que ya somos indígenas, luego de repente se batalla. Lo que no sabemos en realidad es cuál es nuestra etnia, estábamos en eso de investigar pero ya al último nos quedamos ahí perdidos”. Don José Luís, Paso Colorado, San Luís de la Paz

Juan Diegos, Santa Catarina

Don Octaviano:

–Vinieron unos señores del gobierno y nos hicieron una junta. Explicaron cómo iba a ser eso de la comunidad indígena. Pero ya ve que mucha gente no quiere ser indio, unos decían: ¡Y nosotros por qué vamos a ser eso, a poco vamos a ser indios! Como que no les gustaba la idea, aunque últimamente que empezaron a llegar algunos apoyos, ahora si ya quieren ser. En las fiestas la gente ya no quiere participar en las cooperaciones, y yo pensé: de ese modo a ver si viene una ayudita.

-¿Y qué tipo de indígenas les dijeron que serían?

No me acuerdo ahorita, pero puede que me acuerde en otra vista que nos veamos. Las costumbres aquí de nosotros son parecidas a todo el municipio pero tuvimos la suerte que nos aprobaran. Yo andaba por el interés del papel y si se logró. El día que nos hicieron la entrega fui solo (…) nos citaron para darnos la constancia en Tierra Blanca, y en esos días yo me había echado unos jalecillos de vino, como me sentía bien malo, le dije a mi señora: ¡acompáñeme, no me vaya a caer por allá! Así me fui, bien malo, pero nomás no voy y se pierde el nombramiento.

