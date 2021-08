Fernando Velázquez/María Espino/Cuca Domínguez

Guanajuato.- El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, estimó que son alrededor de 12 mil estudiantes que cambiaron de una escuela particular a una pública durante la pandemia.

En el arranque del ciclo escolar 2021-2022, el funcionario estatal comentó que esta cifra corresponde a todos los niveles educativos, aunque señaló que será en las próximas semanas cuando se pueda tener mayor precisión sobre el número de alumnos que migraron de un sistema a otro.

Además, resaltó que uno de los principales retos en estos primeros días del nuevo ciclo escolar, es establecer contacto con los cerca de 80 mil alumnos que por diversos motivos abandonaron sus clases durante la pandemia, para lo cual, dijo, habrá mucha flexibilidad para ofrecerles alternativas y lograr que retornen.

Los niños y adolescentes se prepararon para un polémico regreso a clases este lunes tras año y medio de educación en casa, pese a que algunos padres se pronunciaron en contra debido a la tercera ola de contagios que vive el país.

El pasado viernes, Delfina Gómez secretaria de Educación Pública, afirmó que el regreso a clases será “voluntario y seguro” y “para ello, los tres órdenes de gobierno han participado en conjunto con los padres de familia”.

Del 30 de agosto al 10 de septiembre se analizará cómo llegan los niños en cuanto conocimiento, pero también en relación a su situación emocional.

En Guanajuato, los padres de familia tuvieron que firmar un documento donde se comprometen a seguir las medidas sanitarias y a no enviar a sus hijos a clases si presentan algún síntoma relacionado con la COVID19.

En el municipio de León, padres de familia acudieron a las instancias educativas para acompañar a sus hijos en su regreso a clases presenciales, con sana distancia y respetando las medidas de sanidad, las autoridades educativas recibieron a los niños para iniciar el nuevo ciclo escolar.

Desde tempranas horas Correo realizó un recorrido por toda la ciudad para visualizar las escuelas que abrieron sus puestas para este regreso a clases, sin embargo, se pudo constatar que algunas instituciones solo citaron a los docentes para darles indicaciones sobre los protocolos que se aplicarían dentro de las instalaciones educativas.

Asimismo, se citó a los padres de familia para que pudieran conocer estos protocolos de seguridad y cada medida sanitaria que se aplicará para el ingreso de los alumnos.

Esta mañana, alumnos de la escuela Luis González Obregón iniciaron de manera presencial el ciclo escolar 2021-2021.

Desde las 8 de la mañana padres de familia comenzaron a llegar para dejar a sus hijos en las instalaciones de la institución educativa, donde los profesores recibieron a los niños con gel antibacterial, tomándoles la temperatura y verificando que cada alumno porte correctamente el cubrebocas.



Llamo la atención la manera en como los alumnos de los distintos niveles iban equipados para el arranque del nuevo ciclo escolar y con las medidas preventivas; a parte de llevar sus mochilas con los útiles necesarios, también llevaban implementos de limpieza como papel de baño, jabón, alcohol en gel, además de tener puesto cubreboca y muchos llevaban protector facial plástico.

Maestros que estuvieron apoyando la coordinación a la hora de la entrada, solicitaron a los padres de familia que se retiraran pues algunos permanecieron varios minutos afuera de la escuela y eso estaba generando aglomeraciones.

Las aulas

Cabe mencionar que al interior de los salones de algunas escuelas se pudo apreciar que son pocos los alumnos que decidieron volver en modo presencial. Se registraron en nivel primaria grupos de cinco niños y hasta de 12 alumnos en cada salón.

Para evitar aglomeraciones, quedaron suspendidos los actos cívicos y todo evento que reúna a más de 20 personas.

Algunos padres se quejaron de que no haya clases en línea pues señalaron que esa es una forma de obligar a que los alumnos regresen a las aulas de lo contrario perderán el año; además señalaron que las autoridades educativas de esa escuela les exigieron llevar el uniforme y si no cumplen a más tardar en dos semanas no permitirán que los estudiantes ingresen al plantel.

Por otra parte, en el Preescolar Elena Torres Cuellar, ubicado en Lomas el Padre, el ciclo escolar inicio únicamente de manera virtual debido a que la escuela carece de las condiciones necesarias para que los alumnos regresen a las aulas.

En Salamanca las aulas no llegaron ni a los 10 alumnos

El delegado de la región centro sur de la Secretaría de Educación, Leonardo Flores Miranda, informó que hasta este momento los 125 mil alumnos de educación básica de Moroleón, Uriangato, Yuriria, Valle de Santiago, Jaral del Progreso y Salamanca han regresado a clases, en las dos modalidades virtual y presencial.

Las autoridades educativas iniciaron de manera formal el ciclo escolar en la escuela secundaria “Albino García”, donde el delegado destacó que 865 planteles educativos recibieron a los estudiantes que de manera presencial iniciaron actividades y solo en 10 planteles no se pudo iniciar clases debido a que en este momento están siendo intervenidos con mantenimiento mayor, pero en cuanto se avance se irán incorporando.

Precisó que para este regreso a clases es necesario reconocer el esfuerzo de los docentes, los padres de familia, empresarios y organismo de la sociedad organizada que se han sumado a las actividades de rehabilitación de los planteles.

En el caso de la secundaria “Albino García”, los grupos presenciales no llegaba a la decena de alumnos y en todo momento los alumnos portaban el cubrebocas, mientras maestros además del cubreboca llevaban caretas.

Por el inicio de clases y honrando la memoria de Juan Darío Guerrero Aguirre, oficial de servicios, de este plantel, fallecido por COVID-19 se plantó un árbol.

