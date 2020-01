Así fue como llegó Zlatan Ibrahimovic a Milán

La salida de Zlatan Ibrahimovic del aeropuerto fue realmente complicada, pues había muchos aficionados coreando su nombre y dándole el recibimiento que merece

Milán.- Zlatan Ibrahimovic ya está en Milán y los fans del conjunto italiano se dieron cita en el aeropuerto de Linate para recibir al delantero sueco como verdadero ídolo.

El sueco, a sus 38 años de edad, dio sus primeras palabras como nuevo jugador del Milan, ‘Ibra‘ presentará los exámenes médicos con el club y se pondrá a las órdenes de Stefano Pioli, pensando en el partido ante la Sampdoria que sostendrán el próximo lunes 6 de enero.

“Recuerdo haber llegado a este punto hace algunos años. Lo que importa ahora es que estoy de vuelta y estoy feliz“, dijo Zlatan Ibrahimovic, quien las últimas dos campañas estuvo en la Major League Soccer de Estados Unidos con Los Angeles Galaxy.

En la misma línea, Zlatan Ibrahimovic dijo que el Milán siempre ha sido su casa y es por eso que se alegra de estar finalmente de vuelta. El ‘gigante sueco‘ está ansioso por ver a los fans en San Siro y sólo les mandó un mensaje: “Estoy de vuelta”.

“Siempre he dicho que esta es mi casa y ahora finalmente estoy de vuelta. Estoy ansioso por ver a los fans en San Siro y hacer saltar al estadio otra vez“, añadió Zlatan Ibrahimovic.

La salida de Zlatan Ibrahimovic del aeropuerto fue realmente complicada, pues había muchos aficionados coreando su nombre y dándole el recibimiento que merece. En su primera etapa con el Milan, logró ganar la Serie A y fue la última que el club ha ganado en su historia.

IZ landed 🛬

And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP

— AC Milan (@acmilan) January 2, 2020