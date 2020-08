Así celebramos que sigue siendo el ‘Rey’, felices 62 para Michael Jackson

Redacción

Ciudad de México.- A principios de los años 70, la joven Verónica Castro compaginaba sus estudios en Relaciones Internacionales en la UNAM con su carrera de modelo en fotonovelas, bailarina, edecán y actriz.

Por ese tiempo participó en uno de sus primeros proyectos en teatro, se trató del clásico Don Juan Tenorio , donde conoció al comediante Manuel ‘Loco’ Valdés.

Ambos se enamoraron y mucho, según palabras de ellos mismos y fruto de ese amor nació el único hijo que tuvieron en común, Cristian Castro.

Precisamente con un video en el que aparecen Cristian y ‘El Loco’ junto a José José (material con el que se abría cada uno de los conciertos de la gira ‘Viva el príncipe del ‘Gallito Feliz’) fue que la diva de las telenovelas se despidió del comediante fallecido este 28 de agosto. “Lo mejor”, escribió Vero sobre este video en el que vemos a papá e hijo felices.

“Es tu gran noche, que dios te bendiga, hijo. Eres el mejor”, dice Manuel para luego fundirse en un inesperado abrazo, una de las pocas muestras de afecto que se vieron en público entre los dos. Luego, el ‘Príncipe de la canción’ les dice: ”Es una imagen que voy a guardar siempre en mi corazón”. En menos de una hora, la emotiva despedida de Verónica acumuló casi 37 mil likes , aunque no fue el único post con el que dijo ‘adiós’ a su ex. En una publicación anterior, la actriz compartió la imagen de una cruz con un moño negro y el mensaje “QEPD Manu”.

Ver esta publicación en Instagram QEPD MANU ✝️🙇🏻‍♀️ Una publicación compartida por Verónica Castro (@vrocastroficial) el 28 de Ago de 2020 a las 7:39 PDT

Y no fue para menos. El amor de Verónica Castro y Manuel “El Loco” Valdés fue especial y tuvo como resultado un embarazo cuando ella tenía solo 22 años. “Me porté inconsciente porque no tenía lo suficiente guardado en esa época todavía y me enamoré muy fuertemente y deseé mucho a mi hijo. Era mi gran ilusión tener a mi hijo y lo tuve. Y de repente voltee y dije ‘¿Qué hago?, ¿cómo hago hasta para pagar el hospital?’”.

“Yo tengo lo que yo quería y de quien yo quería. Yo quería tener un bebé. ¡Bueno! Estaba vuelta loca. Además, si no nacía ese año, yo ya no quería un bebé. Tenía que nacer ese año porque todas mis compañeras de la universidad decían ‘Ya me quedé, no tengo novio’. Y Cristian nació en diciembre”, contó Verónica en 2013 en una entrevista con Ismael Cala para CNN.

Mientras tanto ‘El Loco’ Valdés coincidió con la actriz: la suya fue una relación muy especial. “Ese sí fue amor. Fue un lapso muy bonito que pasé con Vero. El tiempo que estuvimos juntos (fue) maravilloso. Con el tiempo me di cuenta de que fue mejor que nos separáramos. A ella la dejé que evolucionara y evolucionó”, contó el actor a Pati Chapoy .

También reveló que la relación terminó en parte porque Socorro Castro, mamá de Verónica , no estaba de acuerdo con su noviazgo. “A la mamá de Vero no le gustaba mucho el asunto. Yo engañé nunca a nadie. Ella sabía que yo estaba casado y que tenía hijos aquí e hijos allá. Nunca le mentí. Pero entonces, preferí y ella también (separarse) porque si no, mato a mis dos señoras y a todos mis hijos para irme con ella y eso no se podía hacer”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Verónica Castro (@vrocastroficial) el 28 de Ago de 2020 a las 9:18 PDT



LC