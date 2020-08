Así cayó el campeón ciclista en barranco durante una carrera

Redacción

Italia. – Remco Evenepoel el ciclista belga tras perseguir a un grupo de corredores, durante una bajada en el Giro de Lombardía, perdió el control de su bicicleta golpeándose en el costado de un puente cayendo a un barranco.

Las cámaras grabaron el momento en que se precipitó en el descenso de Muro di Sormano, el rescate fue todo un éxito y le colocaron un collarín para llevarlo a un hospital.

Aunque los resultados médicos no son muy favorables, sufrió fractura de pelvis y contusión en el pulmón derecho, lo que lo mantendrá alejado de las carreras. Por lo que su temporada prácticamente terminó.

El considerado como una promesa del ciclismo deberá aplazar sus planes para el año que viene.

Bruttissima caduta al Giro della Lombardia per Remco Evenepoel. Il ciclista belga tocca il parapetto e precipita in una scarpata. Portato in ospedale, è ricoverato in codice giallo. pic.twitter.com/gFHtzelL6W

— Tg3 (@Tg3web) August 15, 2020