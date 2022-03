La Auditoría Superior de la Federación investiga el uso de más de 19 millones de pesos por el municipio de Irapuato

Nayeli García Irapuato.- La Unidad de Acceso a la Información Pública de Irapuato, reservó la documentación sobre el uso y destino de los 19 millones 143 mil 200 pesos que la Auditoria Superior de la Federación ( ASF ) observó como un probable ‘daño al erario público’.

La Unidad de Acceso, señaló que los dos oficios con los que el municipio de Irapuato intentó solventar el destino de esos recursos no pueden ser compartidos debido a que se encuentra en proceso dos investigaciones por parte de la Contraloría Municipal de Irapuato, uno de ellos en el expediente CM/DQ/AI-004/2022 referente al destino de 18. 9 millones de pesos.

Foto: Nayeli García

Uno de los dos oficios que sí fue transparentado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), menciona que el municipio reconoció que sí hacía falta el reintegro de 178 mil 633.99 pesos a la Tesorería de la Federación, tal y como lo observaron en la auditoria de las Participaciones Federales; monto que no fue pagado ni comprometido al 31 de marzo del 2021 y que tenían que ser regresados a la Federación.

En cuanto a los 18.9 millones restantes, la auditoria explica que fueron transferidos a tres cuentas bancarias: municipio de Irapuato, Guanajuato, FAISM 2020 la cantidad de 139 mil 600 pesos, municipio de Irapuato, Guanajuato Ingresos 2020 17 millones 53 mil pesos, y a la cuenta municipio de Irapuato, Guanajuato, licencias y permisos por 1 millón 772 mil pesos; pero no especificó el destino y uso que se le dio a ese dinero.

La observación radica en que los objetivos del uso de estos recursos no fueron comprobados por el municipio, aún y con dos respuestas entregadas por el Gobierno Municipal a la Federación, en las que en ninguna de ellas queda por solventada la observación realizada.

“En cuanto a los objetivos del fondo, se logró acreditar casi en totalidad su cumplimiento , ya que destinó el 30.5% de los recursos pagados del fondo en obra pública, el 17.0% para servicios generales, 12.5% deuda pública, 9.8% servicios personales, 9.5% transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 8.8% bienes mueble, inmuebles e intangibles y 1.4 a subsidios y otras ayudas; sin embargo, invirtió el 10.4% de los recursos no comprometidos y no pagados, así como recursos transferidos a otras cuentas y sin documentación comprobatoria y justificativa, sin acreditar su destino, conceptos que no cumplieron con el objetivo del fondo”, señala la documentación publicada por la ASF.

