Asesino de Karen y Adriana puede impugnar prisión vitalicia

En la audiencia Fernando insistió que no es un asesino, para tratar de afianzar su versión de que fueron tres hombres hombres quienes violaron y mataron a las chicas

Tlalnepantla, Méx.- Fernando González García analiza apelar la sentencia de prisión vitalicia que dictó una juez en su contra por los feminicidios de Karen y Adriana, dijo su abogado, Alan Mauro Ángeles, al tiempo que indicó que su cliente pudo estar en desventaja al ser juzgado por una mujer.

“Fernando deberá firmar si desea apelar o no la decisión” de que permanecerá preso el resto de su vida, indicó el abogado, para lo cual tiene un plazo de 10 días, que vence la próxima semana.

El abogado defensor respondió que Fernando pudo estar en desventaja en este juicio, al ser juzgado por una mujer.

Ésta es la primera sentencia de prisión vitalicia para un feminicida, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, explicó el fiscal general de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez.

En la audiencia en la que fue sentenciado, Fernando externó que al Ministerio Público se “le hace muy fácil señalarme como culpable, porque no tuvo un arma en el estómago ni estaba amenazado. No soy un asesino. No soy un violador”, afirmó para tratar de afianzar su versión de que tres hombres que iban persiguiendo a Karen, lo sometieron y mantuvieron en el piso de la casa de Adriana mientras ellos las asesinaron.

“Esta versión no me genera convicción”, no hay lógica en cómo lo pueden obligar a deshacerse de los cuerpos, en llevarlos a su casa, ¿por qué no denunció?, cuestionó la juez Edith Gutiérrez Hernández, maestra en Derecho y especialista en delitos relativos a violencia de género, el 12 de marzo al concluir el juicio oral en el que declararon una veintena de testigos.

El hombre, que estaba prófugo desde 2016, cuando se encontraron los cuerpos en maletas de Karen Esquivel y Adriana Hernández en Naucalpan, fue detenido en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

