Luego del asesinato del hijo del presidente municipal, un mismo cuestionamiento se repite entre los celayenses: ‘¿Qué nos espera a nosotros?’

Luz Zárate

Celaya.- “Si eso le pasó al hijo del alcalde, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?”, fue la frase común que dijeron este jueves algunos ciudadanos y que se replicó en redes sociales y grupos de WhatsApp.

En las calles, plazas públicas, comercios, mercados, jardines, negocios, empresas, centros deportivos y escuelas, los ciudadanos siguieron haciendo su vida normal, pero el ambiente se sentía diferente. Abundaba la desolación.

“Yo me pregunto: ¿ahora qué va a pasar? Si mataron al hijo del presidente, ¿eso quiere decir que esto se va a poner peor? Si se metieron a esos niveles, ¿a nosotros qué nos espera?”, dijo Efraín, de oficio bolero.

A inicio del día se notó poca gente en la calle, en la presidencia municipal, en algunas instituciones educativas y en los negocios del centro. No se sabe si se debió a la intensa lluvia que cayó toda la noche y madrugada de este jueves, o por temor.

“Sí da miedo, la verdad es que da miedo andar y salir a la calle, da miedo venir a trabajar en días como éste. Salimos de casa pero no sabemos si vamos a regresar. Cada vez es más duro lo que pasa en nuestra ciudad. Los asesinatos ya tienen tiempo que pasan, hay días que son más, días que menos, días que los tenemos aquí en el centro o que los dejan tirados en las orillas, pero ¡asesinar al hijo de un alcalde, nunca se había visto aquí!, es insólito”, señaló Magdalena, comerciante del centro.

Celayenses temen tras el asesinato de Guillermo Mendoza. Foto: Martín Rodríguez

“Militares solo sirven para acordonar asesinatos”

Y pese a que este jueves un convoy de 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de la 16 Zona Militar, arribó a Celaya y desfiló por el primer cuadro de la ciudad, los ciudadanos opinaron que no sirve de nada cuando sólo hacen labor de presencia, pero no de reacción.

“Si hicieran labores de inteligencia y no sólo se pasearan por la ciudad, o no sólo sirvieran para acordonar en los asesinatos, si actuaran de frente contra los delincuentes, tal vez la situación sería diferente. Los mismos soldados nos platican que tienen la orden de no disparar, de no reaccionar ante los delincuentes”, reprobó Mario Medina.

A raíz del asesinato de Guillermo Mendoza Suárez, en el centro y algunas zonas de la ciudad se nota el incremento de presencia de policías municipales y elementos del Ejército y de la Guardia Nacional realizando rondines.

Sin embargo, una gran mayoría de celayenses dicen sentirse inseguros en la ciudad, con la zozobra de lo que pasará cada día. Incluso entre pláticas de grupos de amigos y redes sociales exigen que regrese la paz y seguridad a Celaya, y que cese la violencia.

Tras el asesinato de Guillermo Mendoza, incrementaron los rondines de seguridad. Foto: Martín Rodríguez

Van 238 homicidios en Celaya; crecen 35%

De enero a junio se han perpetrado 238 asesinatos en Celaya. Esto representa un incremento del 35% en relación al mismo periodo del año pasado.

En concreto, y según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre del año se han registrado 238 homicidios dolosos, contra 176 del año pasado. Es decir, de un año a otro aumentaron 62 asesinatos más.

Del total de homicidios dolosos (238) cuantificados, 199 fueron con arma de fuego, tres con arma blanca y 36 con otro elemento.

En el mes de mayo se presentaron más asesinatos con 49. En enero fueron 33, en febrero 38, en marzo 45, en abril 37 y en junio 36.

Foto: Martín Rodríguez

