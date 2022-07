Tras el cruel asesinato de Enrique Sosa, se trajo a la mesa la necesidad de incrementar las sanciones contra conductores ebrios

Guanajuato .- Distintas figuras de la vida política lamentaron el asesinato de del camarógrafo jubilado Enrique Sosa Martínez. Este martes un conductor ebrio que se negó a pagarle el servicio de estacionamiento lo atropelló intencionalmente.

“Me da mucho pesar porque conocí a Enrique, era una persona que siempre tenía una sonrisa. Era amable con todos y es muy lamentable que después de toda una vida de trabajo, haya perdido la vida de esta manera. Y es un ejemplo de lo que he venido diciendo, una persona que toma y maneja siempre va a ser un arma y destruye la vida de alguien, de su familia y también la propia” dijo al respecto la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

Enrique Sosa tenía pocos años de haberse jubilado de TV4. Junto con su esposa trabajaban en el estacionamiento del restaurante Rincón Gaucho. Ahí el 19 de julio por la noche sostuvo una discusión con un empresario zapatero, quien se negaba a pagarle los 40 pesos del boleto.

Tras abordar su camioneta, el empresario arrolló varias veces a Enrique antes de retirarse del lugar, según constataron las cámaras de video del lugar. Pese a ser perfectamente identificable, el responsable aún no ha sido detenido por la Fiscalía estatal.

La alcaldesa aseguró que se mantendrá al pendiente de la resolución del caso y que este llegue a las últimas consecuencias conforme a lo que marque la ley.

Mantendrá campañas de conscientización

Por lo pronto, aseguró que mantendrán la alianza con el sector restaurantero y de bares para mantener las campañas de conciencia sobre los peligros de manejar en estado de ebriedad. Además de los operativos de alcoholímetro que se realizan cada fin de semana y que advirtió, se castigan con horas de arresto.

Gutiérrez Campos hizo un llamado a quienes se alertan de los puntos de inspección a través de grupos de whatsapp, a “dejar de hacerse tontos”, al promover el manejo irresponsable y el riesgo de provocar accidentes fatales.

“Lo único que están haciendo es engañarse a sí mismos, porque el día de mañana que les toque que alguien en estado de ebriedad le haga algo a sus familiares, van a entender que lo que están haciendo es poner un arma en las manos de una persona. El llamado es a que no nos hagamos tontos, lo que realmente tenemos que hacer es conciencia de no manejar tomados” puntualizó.

Huett pide reflexión sobre conductores ebrios

Por su parte, Sophia Huette, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dijo que este caso debe generar una reflexión que lleve a incrementar las sanciones a quien toma y maneja.

“Lo comento a título personal, es un tema muy doloroso… hace algunos meses yo hablaba de que si los conductores ebrios merecían cárcel o no, y yo lo que comenté en ese momento es que para mí sí, porque son potenciales asesinos y este caso lo demuestra”, dijo en entrevista.

Enfatizó que la frustración y el dolor “porque en el caso particular de Enrique, lo conocimos y sabíamos que era un hombre de bien, pero cuantas historias como la de Enrique hay”.

Sobre el tema de las investigaciones, dijo que será la Fiscalía quien tendría que darle continuidad. Pero dijo estar segura que la FGE realizará lo que le corresponde para procurar justicia, pero será el Poder Judicial el que imparta la sentencia.

“Corresponderá a la autoridad poderlo revisar y si no estaba completamente ebrio yo no sé si me tuviera que preocupar más o no, porque entonces lo hizo con plena conciencia”, puntualizó Huett.

Culpable no alcanzaría beneficios, dice diputado

El diputado local del PAN, Bricio Balderas señaló que el asesino de Enrique Sosa no alcanzaría ningún beneficio de ley. Esto ya que el video captado en el sitio en donde el empresario leonés atropelló al ex camarógrafo, es contundente y hubo una clara intención de lesionarlo.

“Esa escena que los medios de comunicación han venido difundiendo en donde se ve toda la intención de lesionar a la persona y que desafortunadamente, concluyó con la muerte de la misma, sin duda, esto la Fiscalía en la investigación tendrá que determinar y solicitar al juez de la causa, la sanción correspondiente que serán muchos años de prisión, no alcanza como tal un beneficio para los efectos”. Así lo señaló el también integrante de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

Tras calificar el hecho como lamentable, el legislador panista manifestó que “ese video lo dice todo”. También indicó que el Código Penal del Estado de Guanajuato eleva la sanción o la pena a aquellas personas que causan lesiones en vehículo de motor cuando los responsables están en estado de ebriedad.

“La pena se eleva. Si bien no tengo el número exacto de los años que corresponden a prisión y no llevar su proceso en libertad, nuestro Código Penal actualmente, lo contempla”.

Dijo que, ante los hechos, ya debe haber una orden de aprehensión en contra del responsable. “Desconozco el estatus que lleva la investigación, que lleva el expediente, pero estoy cierto y seguro que deben estar buscando a la persona para que pueda responder ante la ley”.

Iniciativa sigue en análisis

En relación a la iniciativa presentada por el ayuntamiento de León, con la que se busca castigar con un año de cárcel a conductores ebrios, Balderas afirmó que continúa en análisis en la Comisión de Justicia, esto a cuatro meses de que fue presentada ante el pleno del Legislativo.

Señaló que, en torno a la consulta hecha para dicha propuesta, se han recibido las opiniones de varios ayuntamientos, así como de la Fiscalía General del Estado y del Instituto de Investigaciones Legislativas.

El 17 de marzo de este año, el ayuntamiento leonés presentó ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa con la que se busca reformar el Código Penal para sancionar desde 6 meses hasta 1 año de prisión a conductores ebrios.

