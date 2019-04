Asesinan a tiros al rapero Nipsey Hussle

El músico habría dejado un mensaje para sus posibles atacantes en su cuenta de Twitter justo antes del tiroteo; se cree que el rapero, padre de dos hijos, habría dejado un mensaje para sus posibles atacantes en su cuenta de Twitter justo antes del ataque

Agencias / AFP

Ciudad de México.- El rapero estadounidense Nipsey Hussle fue asesinado a tiros este domingo en el barrio de Hyde Park de la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.), ante la tienda de ropa de su propia marca, The Marathon, informa TMZ.

Según reporta el portal citando a los testigos, tres personas recibieron disparos durante el tiroteo, una de ellas Nipsey, quien posteriormente falleció en el hospital. Una persona desconocida supuestamente huyó del lugar del crimen en un auto.

Se cree que el rapero, padre de dos hijos, habría dejado un mensaje para sus posibles atacantes en su cuenta de Twitter justo antes del tiroteo. “Tener enemigos fuertes es una bendición”, escribió.

De acuerdo con las fuentes de TMZ Nipsey tenía vínculos con la pandilla Crips de Los Ángeles. No obstante, eso no impidió trabajar con artistas que tienen afiliaciones con pandillas rivales, como YG y The Game, ambos vinculados a Bloods.

Hussle, cuyo nombre real era Ermias Asghedom, nació en Los Ángeles en 1985. Comenzó su carrera musical en 2005 y trabajó con artistas de la industria del rap como Drake, Childish Gambino, 50 Cent, Kendrick Lamar, Rick Ross, Young Thug, Snoop Dogg, Ne-Yo, Kirko Bangz, Dom Kennedy, Tyga, Jadakiss, Chamillionaire, entre otros. El año pasado su álbum ‘Victory Lap’ fue nominado para los Grammy.

Antes de ser asesinado en un tiroteo este domingo, el rapero nominado al Grammy Nipsey Hussle encontró un éxito comercial menor, pero fue muy venerado entre sus compañeros, y su muerte por conmoción provocó una avalancha de tributos de la realeza del hip hop.

“Se han ido demasiado pronto”, publicó el rapero Snoop Dogg en Instagram. “Estoy muy triste ahora mismo, solo reflexionaré sobre los buenos tiempos que tuvimos”.

La superestrella Rihanna publicó que “¡esto no tiene ningún sentido! “¡Mi espíritu está sacudido con esto! ¡Dios mío, que su espíritu descanse en paz y puedas conceder consuelo divino a todos sus seres queridos! Siento mucho que te sucedió @nipseyhussle”.

Fuera de su tienda de ropa, una multitud se reunió detrás de una cinta policial amarilla, y una mujer afligida se llevó la mano a la boca. Al menos una caja de cartucho estaba en el suelo, cerca de una tapa de bola negra.

Hussle luchó por encontrar la fama, pero comenzó a vender sus propias grabaciones: el rey del rap Jay-Z una vez compró 100 por 100 dólares cada una.

