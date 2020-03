Asesinan a policía preventivo en su propia casa

Redacción

Jaral del Progreso.- Un grupo de hombres armados ingresó de manera violenta a la vivienda de un policía preventivo, quien se encontraba con un pariente y los asesinaron a balazos, el hecho alarmó a los vecinos de la colonia Emiliano Zapata, por los disparos de las armas largas que accionaron los delincuentes; a pesar del operativo policiaco no hubo detenidos.

“Hoy estamos muy tristes en Jaral. Lo más lamentable que he vivido en esta Administración, he vivido muchas situaciones que me han hecho sentir muy bien, cuando me ha tocado apoyar a gente con necesidades, pero no tengo palabras para saber qué decirle a la familia de este elemento que perdió la vida el día de ayer”, señaló el Presidente Municipal, José Alberto Vargas Franco.

Los hechos

Este jueves, minutos antes de las 24:00 horas, vecinos de la colonia Emiliano Zapata, reportaron vía telefónica al Sistema de Emergencias 911, que en el interior de una casa ocurría una balacera, que los estruendos de los disparos eran muy fuertes, por lo que se requería de la presencia de elementos de Seguridad Pública.

De forma inmediata se implementó un operativo y al llegar al lugar, los uniformados fueron alertados por vecinos, que varios hombres armados con armas largas ingresaron a una casa y después huyeron a bordo de dos camionetas.

Al investigar en la vivienda, los policías identificaron a dos hombres que estaban recostados en el piso de una habitación y sangraban de su cuerpo, por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil.

Los socorristas al llegar dijeron que los dos hombres ya estaban muertos. La casa quedó asegurada y se dio parte a la Fiscalía General del Estado para el inicio de la carpeta de averiguaciones correspondiente.

No hay palabras qué decir a la familia; alcalde

El Presidente Municipal, José Alberto Vargas Franco dijo que, no hay palabras qué decir a la familia del policía, “qué le puedes decir a tres hijos, a la esposa, qué le puedes decir a su mamá, a su familia, no hay palabras, no hay algo que yo pueda decir o hacer para que tengan tranquilidad”.

Precisó que, lo que sucedió, no es menor cosa, es para poner los pelos de punta y al tope a cualquiera y los policías han demostrado unidad, compromiso y que siguen trabajando, “ellos como profesionales que son, están dando la cara y echándole ganas, pero lógicamente, a quién no va a poner nervioso está situación, creo que desde el más fuerte, el que tenga cualquier cargo, nos pone mal que una persona, sea quien sea, haya perdido la vida y cuando es alguien que se dedicaba a la seguridad, es una situación más representativa”.

José Alberto reiteró que, es una situación que no gusta, y no pueden estar tranquilos, “no existe, ni hay situación de comodidad, ni de tranquilidad, más bien es una situación muy lamentable, que cualquier persona pierda la vida, eso duele y no podemos comparar con lo que está pasando su familia”.

Dijo que, es un tema serio lo ocurrido y como alcalde no tenía conocimiento de que el elemento de seguridad, tuviera una situación de amenaza, “no hay amenaza para la corporación y ojalá que no tengamos que pasar otra vez por esto”.

Comentó que, lo que queda, es seguir atendiendo a los policías, seguir trabajando para mejorar sus condiciones laborales, “seguimos siendo solidarios con ellos, tratando de atender su situación laboral, hoy nos toca eso y lo haremos, y lo vamos hacer bien”.

Finalmente dijo que, no hay manera de compensar a la familia, pero se trabajará para atender a la familia del policía caído, “trabajaremos para atender a sus hijos, a su esposa, ya lo estamos haciendo desde hoy, pero lo dejo claro, no es compensar, no es forma de hacer algo, ni siquiera lo estamos haciendo, ni tenemos mérito al hacerlo, es una situación que tenemos que hacer y punto, es algo que nos toca”.