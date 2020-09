Asesinan a Danny González, joven promesa del boxeo

Redacción

Estados Unidos.- El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, en redes sociales dio la noticia sobre la muerte de Danny González, joven de 22 años que era considerado una promesa del boxeo.

En la publicación se puede leer lo siguiente: “Estamos muy tristes de informar la trágica muerte del boxeador y prospecto principal, Danny González. Enviamos nuestras más profundas condolencias y oraciones a la familia González en este difícil momento”.

Fue el sitio TMZ quien aclaró todo en torno a su fallecimiento: al parecer fue ultimado a balazos en el Día del Trabajo al pasear por Moreno Valley en California a eso de las nueve de la noche el 7 de septiembre.

Otros dos más en ese altercado fueron llevados al hospital por heridas de muerte; aunque se desconoce quién es el agresor y porqué motivo hizo lo que hizo.

Floyd Mayweather también publicó en Instagram su pésame escribiendo: “R.I.P. champ gone but never forgotten”. Descanse en paz.

