Asesinan a conductor sobre camino de terracería en comunidad Tierra Fría

Redacción

Guanajuato.- Un octogenario fue rescatado luego de que se descubriera que era encadenado de un pie a la base de su cama por sus familiares para impedir que se escapara y consumiera bebidas embriagantes.

Vecinos de la zona que se percataron de las condiciones inhumanas en las que tenían al señor Mario ‘N’, de 63 años de edad reportaron el hecho a servicio de emergencia 911 en donde, de manera anónima, una mujer explicó la situación y pidió ayuda de las autoridades correspondientes para que acudieran al domicilio ubicado en la calle Colima en la colonia el Encino, en donde vive la persona encadenada.

Minutos antes de las 16:00 horas, la tarde del jueves, policías preventivos acudieron al domicilio en donde verificaron la existencia de un hombre de la tercera edad que se encontraba atado con una cadena a la base de una cama y el mismo señor les dijo que así lo tenían sus familiares para evitar que se saliera.

Ismael N., de 21 años de edad, hijo del afectado, dijo que él está a cargo de su papá y explicó que su papá padece de alcoholismo y en ocasiones se sale y dura hasta más de un año tomando, además de que debido a su adicción al alcohol también tiene episodios de alucinaciones y por eso lo amarró para evitar que se salga y continúe embriagándose.

Ismael también dijo a los policías que gracias a la medida, el hombre no se ha escapado y no ha ingerido bebidas embriagantes por lo que aseguró él ha visto mejoría, además de que mencionó que se hace cargo de que no le falte alimentación.

Los elementos de seguridad que atendieron el reporte realizaron las averiguaciones pertinentes y valoraron al señor el cual, a simple vista, no presentó lesiones, sin embargo tras entrevistar tanto al afectado como a quien se identificó como su hijo los policías quitaron las cadenas del pie de Mario N. quien quedó en manos de personal del Ministerio Público que también acudió al lugar y se llevaron a la afectado para que rindiera su declaración ante un Juez en las instalaciones del MP.

RC