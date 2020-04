Asesina a un hombre dentro de un taller de bicicletas

Redacción

Guanajuato.- Más de tres horas duró un incendio al interior del Sitio de Disposición final de residuos sólidos urbanos en la capital, pepenadores aseguran que inició fue por la quema de basura del hospital, aunque el alcalde lo desmiente esto, el director de Servicios Públicos afirmó que sí se hace pero esto no inició el fuego en el basurero.

Al parecer el siniestro comenzó alrededor de las 10 de la mañana y alertó a la gente que ahí se encontraba cuando se formó una enorme columna de humo negro que invadió la zona, por lo que de inmediato personal del basurero alertó a los cuerpos de emergencia: Protección Civil y Bomberos para que acudieran al lugar ya que las llamas avanzaban rápido arrasando con todo a su paso.

Hasta el momento no se sabe de manera oficial que fue el que ocasionó el percance, pepenadores aseguran que se estaba quemando basura de hospitales, situación que se salió de control.

El incendio fue atendido y controlado por elementos Bomberos Voluntarios de Guanajuato Y SIMUB, además Protección Civil Estatal y municipal; Policía Preventiva y trabajadores de servicios públicos municipales asignados a dar mantenimiento al basurero.

No se quema basura: alcalde

Alejandro Navarro, alcalde capitalino, negó rotundamente que el incendio se haya derivado por una quema de basura de hospitales, incluso aseveró que en el tiradero no se realiza este tipo de actividades y dijo que en los hospitales manejan una recolección especializada aunque reconoció que por parte del municipio si levantan los residuos únicamente de papel y plásticos.

“Esa información es totalmente falsa, el tema de los incendios en el relleno sanitario y el tema de los incendios en los tiraderos municipales regularmente son provocados por la misma agente que hace la pepena para quemar los plásticos y quedarse con los metales (…) aquí no se queman nada de basura; se confina y la basura que viene o desechos de los hospitales de los centros de salud no los recibimos nosotros, ellos tiene una empresa tanto Seguro Social, ISSSTE, las privadas y hospital general (…) lo que es papel y plásticos sí, pero lo que es jeringas, desechables y ese tema no lo recogemos nosotros”.

Navarro mencionó que alrededor de las 11 de las once de la mañana hacia un recorrido por el sur de la ciudad y se percató de la columna de humo que salía del tiradero municipal por lo que de inmediato pidió a Protección Civil, bomberos y a gente del Simapag acudir al lugar para tratar de controlar la quemazón pues también destacó que el incendio ya tenía días que había comenzado pero no se había descontrolado.

Quema de basura de hospitales sí se realiza pero no comenzaba aún

Por su parte y entrevistado por separado, el director de Servicios Públicos municipales Marco Antonio Figueroa Sierra reconoció que en el basurero sí se quema la basura de los hospitales, pero resaltó que no consideran que la quema de estos desechos haya propiciado el incendio pues explicó que al momento del percance, como 10:30 de la mañana, los camiones recolectores que traían la basura de hospitales aún no regresaban al basurero.

“No estamos tomando en cuenta la posibilidad de la incineración de basura de hospitales porque hoy todavía no empezaba, el incendio se detectó 10:30 de la mañana y todavía no regresaban las camionetas con su primer viaje, si hubiera sido más tarde que ya hubiera estado en proceso pudiéramos haberlo pensado, pero las camionetas todavía ni siquiera regresaban”.

Figueroa explicó que sospechan que el incendio se haya derivado de una quema de pastizal fuera de control o bien del descuido de alguien que quemó llantas para sacar las cuerdas que traen y que luego venden, lo cual pudo haber ocurrido durante la noche del lunes y el fuego fue extendiéndose hasta provocar este siniestro, sin embargo dijo que serán los bomberos los que determinen la causa exacta.

RC