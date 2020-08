Asesina a golpes a su esposa e hija de cuatro años; esconde los cuerpos bajo la cama

Redacción

Nicaragua. – Alex Castellón terminó con la vida de su esposa, que esperaba un bebé, y de su hija de cuatro años en Matagalpa.

Así lo informó el jefe de policía de la zona, los cuerpos fueron hallados debajo de la cama por una familiar de la difunta. Por suerte el hombre fue capturado por la Policía Nacional y confesó que las asesinó a golpes con un pedazo de madera.

Ahora está en manos de las autoridades competentes, pero dejó a dos niños, que estaban con su abuela en el momento del suceso, sin su madre.

La Organización no Gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir rechazó el que se excuse que el agresor estaba ebrio en ese momento: “No son arrebatos, no es el alcohol, no son los celos, es el machismo y todo un sistema que acuerpa a los hombres agresores que se creen dueño de la vida de las mujeres”.

G.R