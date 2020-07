Aseo Público aplica casi 600 sanciones por faltas al reglamento

Redacción

León.- Luego de un operativo que realizó en distintas colonias de la ciudad con el objetivo de mantener limpio el frente de su casa o negocio, la paramunicipal aplicó 47 sanciones económicas y 539 cortesía.

Lo anterior ocurrió de enero a mayo por no mantener limpio el exterior de su casa o negocio, mantener un lote baldío limpio, sacar residuos fuera de horario y frecuencia, no cumplir con la prestación del servicio en fraccionamientos no entregados al municipio, entre otros.

En el mismo periodo se han aplicado 47 sanciones económicas a aquellas personas que hicieron omisión de la sanción de cortesía que van de las 5 a las 5 mil UMAS (Unidad de Medida de Actualización) según lo que corresponda cada falta al reglamento.

En materia de gestión y manejo integral de los residuos sólidos urbanos, se indica: abstenerse de barrer diariamente los frentes de los bienes inmuebles en que habite u ocupe, hasta la medianería de sus colindancias: 222 sanciones de cortesía y 17 económicas.

Así como abstenerse de recoger o limpiar las excretas que arroje cualquier animal bajo posesión, cuidado o dependencia del infractor, en alguna vialidad urbana, bien de propiedad municipal o de uso común, o cualquier o bien propiedad de algún tercero.

Ademas de no cubrir al Municipio las cuotas correspondientes a cualquier servicio público en materia de gestión y manejo integral de los residuos sólidos urbanos.

Y colocar bolsas, envoltorios o envases con residuos sólidos urbanos en la vía pública, fuera de las fechas, horas o rutas fijadas para la recolección de los mismos, ir ello se aplicaron 205 sanciones de cortesía y 14 económicas.

Finalmente también se exhortó a mantener cualquier lote baldío limpio y en condiciones que impidan se convierta en algún foco de infección.

Los operativos se han realizado en las colonias San Antonio, La Piscina CTM, Villas de San Nicolás, San Miguel, Industrial, San Felipe de Jesús, Valle de los Naranjos, Valle de San Bernardo, entre otras zonas.

