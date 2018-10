Aseguran que ruta tiene autorización

Comerciantes desaprobaron paso de urbanos por Sangre de Cristo; el líder transportista declaró que la medida se dio en atención a petición ciudadana

María Espino

Guanajuato.- Neal Ávalos Santoyo, representante de los concesionarios del transporte público en la capital, aseveró que el retorno del paso de urbanos por la calle Sangre de Cristo no violenta la ley de Tránsito para este municipio, además de que se dio atención a una solicitud que les habían hecho muchos vecinos de Embajadoras.

Recordó que hace aproximadamente 7 años dejaron de circular por esta calle debido a la rehabilitación que en el 2011 se le hizo y acordaron con las autoridades de gobierno esperar hasta que fraguara el concreto. Precisó que son como 60 unidades las que circulan por esta vialidad en 11 rutas diferentes.

“La gente se estaba quejando mucho (…) esto fue en atención a los reclamos (…) en el documento en el que la Dirección de Obra Pública dice que no hay ningún problema en la estructura del puente, lo pueden constatar”.

Dijo que de seguir circulando por Pozuelos si estarían rompiendo la ley, ya que esa vialidad no la incluye la concesión, ni se ha hecho ninguna modificación de rutas luego de que se dejó de pasar por ella.

Ávalos manifestó que ha realizado recorridos por la vía y se ha percatado de la congestión vehicular en cualquier calle y principalmente en paradas de camión.

Por ello, el empresario transportista exhortó a no dejar sus carros en lugares prohibidos ya que esto genera riesgo para los usuarios que tienen que subir o bajar de los camiones en plena calle, además de que la presencia de vehículos no permite que los camiones se estacionen correctamente sumándose al retraso en los horarios.

Dijo que también se debe exigir a las autoridades responsables de la regulación vial.

Decisión divide opiniones

El retorno de los camiones urbanos por dicha vía dividió opiniones entre la gente que suele transitar por Embajadoras y Presa de la Olla; mientras unos opinaron que es muy positiva esta decisión ya que no tendrán que desplazarse a lugares más alejados para tomar el camión, otros, principalmente dueños de comercios de comida y ropa ubicados en Sangre de Cristo, dijeron que fue una muy mala decisión ya que son unidades muy grandes, que complican el paso y provocan caos vehicular, además de que la mayoría genera mucho ruido y humo.

Juan Corona Ramírez, comerciante de Embajadoras, dijo que ya es mucho el tráfico de la zona con lo que se complica el paso, además de que no ha visto presencia policial necesaria para que regulen la circulación vehicular, por lo que dijo que esta decisión fue negativa.

Juan Ricardo Valtierra, “fue una decisión lamentable, pésima (…) es horrible el ruido, el humo, este es un pequeño restaurante y cada que pasan los urbanos, los comensales no se escuchan, les avientan el humo, se hace un trafical pues no se hacen a las orillas cuando se tiene que estacionar (…), no sé en qué se basaron para hacer esto”.

Valtierra comentó que en los túneles no estaban afectando nada, en cambio en Calle Sangre de Cristo hay restaurantes, tiendas de ropa, escuelas y es una zona peatonal muy reducida.

Esperanza Espinoza y Antinomia Caudillo, habitantes de Embajadoras, aplaudieron la decisión está muy bien ya que ellas son personas de la tercera edad y se les dificulta caminar hasta los paraderos del camión, pero ahora es mucho más fácil.

