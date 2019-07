Aseguran que no existe trabajo forzado infantil en el estado

Tras un estudio, la Red por los Derechos de la Infancia en México no encontró infantes laborando en la industria; el presidente de la dependencia reconoció que esto no quiere decir que no haya realmente menores trabajando

Daniel Vilches

León.- La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) no encontró en Guanajuato infantes que estén trabajando en la industria del calzado y la confección.

Lo anterior tras un estudio que este organismo realizó para conocer este problema en México y en la entidad.

“Las personas adolescentes que entrevistamos, obviamente no se encuentran en una condición de riesgo, pero nos llamó la atención que la propia industria, en el caso de León, no identifica el trabajo infantil como algo presente pese a que la estadística nos refiere que sí lo hay”, Juan Martín Pérez García, Presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México

Sin embargo, Juan Martín Pérez García, presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), reconoció que esto no quiere decir que no haya realmente niños, niñas y adolescentes trabajando en este sector.

Destacó que por los recortes presupuestales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dejará de hacer varias encuestas y que una de ellas está relacionada con el trabajo infantil, lo que complicará que se sepa el contexto en el que se encuentra está población.

Los últimos datos que se tienen son los de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017 en el cual se expone que en Guanajuato hay 247 mil niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan.

Además se señaló que en ese año, 51 mil infantes y adolescentes trabajaban en esas industrias.

Sin embargo con la información que este organización tiene, se concluyó que los adolescentes que sí trabajan en este sector, no están ahí por imposición, sino por necesidad y sin condiciones de riesgo.

Explicó que en donde más trabajo infantil, de acuerdo a la ENOE 2017, es en los municipios, León, Moroleón y Uriangato.