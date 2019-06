Aseguran que ‘Lupita’ sí fue una víctima en el caso de dopaje

Uno de los cuatro litigantes que defendía su caso, declaró que la competidora nunca dijo la verdad durante su defensa porque siempre estuvo involucrado su entrenador, Esteban Santos, de quien él supone le suministró la sustancia prohibida

Redacción

Ciudad de México.- El escándalo por dopaje que envuelve a la marchista Guadalupe González sigue dando de qué hablar, luego de que Luis Jiménez, uno de los cuatro litigantes que defendía su caso, declaró que la competidora nunca dijo la verdad durante su defensa para tratar de encubrir al verdadero responsable.

En entrevista para ESPN, el abogado declaró que nunca pudo platicar a solas con la marchista, siempre estuvo involucrado su entrenador, Esteban Santos, de quien él supone le suministró la sustancia prohibida.

“Lupita sí es una víctima porque ella jamás tuvo la intención de tomarlo (la Trembolona), al final estamos protegiendo a alguien que no es importante porque quien da resultados es Lupita. Podría haber sido muy fácil compartir la culpa y bajar la pena. El entrenador es el entrenador, ¿quién da los resultados? Para explicarle eso tenía ella que haberse abierto y decirnos la verdad”, comentó Jiménez.

“No le dije que declarara eso y lo hizo. Luego en la conferencia de prensa dijo que lo googleo y eso es mentira. A mí no me parece, lo único que le reclamaría a Lupita es que está protegiendo a alguien para afectarme a mí y eso no lo voy a permitir”, agregó.

“Si Lupita nos hubiera dicho lo mismo que le dijo al abogado actual hubiéramos cambiado la defensa, no es muy difícil darse cuenta de la estrategia que van a plantear ahora”, finalizó.

*Con información de El Universal