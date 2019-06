Aseguran que la ciudad se ha convertido en  ‘tierra de nadie’

Comerciantes indican que la inseguridad ha provocado el cierre de comercios. Los policías no son suficientes para la delincuencia

Manuel Aguilar

Salamanca.- Don José ‘N’, es un comerciante de la calle Comonfort en la colonia Guanajuato, y es quién asegura que esta zona de la ciudad se ha convertido en “tierra de nadie”.

La calle Comonfort es principal arteria de comunicación de esta demarcación y otras colonias aledañas. Don José señaló que decenas de comercios han cerrado como consecuencia de la inseguridad que se vive constantemente, que incluso en pleno día asaltan, no solo a comercios, sino a transeúntes.

“No le digo cuantas veces me han asaltado, por qué ya hasta perdí la cuenta, pero tengo 40 años viviendo aquí y la verdad la inseguridad es cada día peor”, comentó don José

“Tal vez los federales y los soldados nada más vienen a cuidar a los muertitos, pero de trabajo de prevención no hay nada absolutamente”, concluyó.

Al respecto, ‘Roberto’, comerciante de la calle Irapuato ubicada a unos metros del DIF Municipal, señaló que si hay presencia de guardianes del orden, federales, estatales y municipales, pero que siempre llegan después de que ocurren los robos y los asaltos.

Señaló, que recién rehabilitaron la caseta de policía ubicada en la esquina de Rosario Castellanos y Comonfort, “pero de nada sirve esa inversión si no hay policías para dar el servicio preventivo”.

Aseguró que hace unos años esta colonia era de las más conflictivas del municipio, “pero ahora a donde nos vayamos hay inseguridad; en una ocasión denuncié un asalto, llegaron dos sujetos jóvenes en una moto y a punta de pistola me obligaron a entregarles la venta del día, cuando llegó la policía, uno de los elementos me dijo, ‘ya no denuncié, mejor organícense y cuando agarren a un ratero denle cuello’, así es que estamos desprotegidos y la verdad ya no sabemos a quién acudir, estamos a la voluntad de Dios”, indicó el comerciante.

