Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo aseguró que la incorporación de los diputados Luis Antonio Magdaleno Gordillo y Jessica Cabal Ceballos a Morena, no estuvo condicionado a ningún cargo de elección popular.

“Contrario a lo que se está diciendo en los medios no se les aseguró ni se les garantizó ninguna candidatura, ellos se sumaron de buena voluntad”, afirmó Prieto Gallardo.

El domingo se confirmó que Jessica Cabal Ceballos y Luis Antonio Magdaleno Gordillo dejaron Acción Nacional para sumarse a Morena a fin de buscar contender por la presidencia municipal de Abasolo y por una diputación federal, respectivamente.



Ernesto Prieto dijo que encabezó el trabajo político para la llegada a las filas de Morena de los ex panistas Jessica Cabal y Luis Antonio Magdaleno.



“La cercanía con ellos es de tiempo atrás, me percate que los dos compañeros son honorables, con calidad moral y con un compromiso por verdaderamente servir a sus representados y eso me dio la posibilidad de acercarme con ellos y hacerles planteamientos que permitió que se sumen a nuestro movimiento”.

El legislador morenista reiteró que existe un proceso interno en Morena que sigue abierto, al cual se pueden registrar si así lo desean.



“A mí no me queda duda que ellos serían buenas propuestas, pero en este momento, la suma al partido, la suma del movimiento no fue condicionada por candidaturas, yo si quiero aclarar eso, ellos se suman de buena voluntad y si tiene aspiración de participar pues que participen”.



