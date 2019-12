Aseguran que consejeros no corren riesgos

La identidad del Consejo de Participación Ciudadana se mantendrá reservada y serán ellos mismos quienes definan si se deja así o se da a conocer

Celaya.- Aunque el secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias García, aseguró que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no corren ningún riesgo, ya que su identidad se mantendrá reservada y serán ellos mismos quienes definan si se deja así o se da a conocer.

El pasado miércoles se realizó la sesión de instalación y primera sesión del Consejo de Participación Ciudadana, el cual cuenta con la colaboración de 25 ciudadanos que revisan los programas y estrategias de seguridad y aportan ideas y opiniones al respecto.

El funcionario señaló que esta reunión sirvió para que los consejeros conocieran sus funciones y atribuciones, sin embargo, por ahora no se tocó el tema de la privacidad de sus datos, los cuales están resguardados de acuerdo al Artículo 73 de la Ley de Transparencia Estatal.

“Se iba a tomar en esta pero como es la primera vez que hay una reunión nos avocamos más que todo a sus funciones… yo creo que en la siguiente sesión se abordará el tema, traían muchas dudas y preguntas porque es la primera vez que participan en el consejo de participación ciudadana”, dijo Arias García.

“Yo creo que no, porque realmente son personas que se dedican a trabajar y lo único que van a dar son sus opiniones y tratar de ayudarnos a mejorar la seguridad; no creo que corran un riesgo en lo personal, pero la decisión de que si se abre o no se abre lógicamente tiene que ser de ellos”, manifestó.

