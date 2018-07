Aseguran no ‘caerá’ producción de Mazda

Fidel Guerra habló con los directivos, quienes señalaron “no existe preocupación”, pese a la aplicación de impuestos afectará directamente a la armadora

Cuca Domínguez

Salamanca.- Respecto al anuncio del incremento en los aranceles para exportar vehículos a los Estados Unidos, Fidel Guerra Ahued, director general de Desarrollo Económico del Municipio de Salamanca, dijo que habló al respecto con los directivos de Mazda quienes le aseguraron que “no existe una verdadera preocupación”, pese a que la aplicación del impuesto estará afectando directamente a la armadora.

La producción no disminuirá, además de que es una medida temporal de un presidente que está tomando esta decisión pero al terminar (su gestión), la planta ganaría porque no sólo tendría abierto ese mercado en el mundo” Fidel Guerra Ahued, Director General de Desarrollo Económico

“Sostuve una conversación con el director mundial de Mazda, y sobre este tema en especial, fue que no existe una verdadera preocupación (…), ya que si se complica la venta por el incremento de los aranceles hacia Estados Unidos, se buscará abrir otros mercados en el mundo”, indicó Fidel Guerra.

Y agregó que “la producción no disminuirá, además de que es una medida temporal de un presidente que está tomando esta decisión, pero al terminar (su gestión), la planta ganaría porque no sólo tendría abierto ese mercado en el mundo, (lo que sí) existe es una preocupación porque no se bajará la producción, no se producirá menos, tienen que buscar un mercado nuevo para acomodar los vehículos, si es que es el caso”, dijo.

Destacó que aún se está revisando el tema arancelario, incluso de acordarse y de ser injustas, se pediría que no apliquen.

Finalmente dijo que el compromiso del director de la armadora nipona a nivel mundial es que se garantizan los poco más de 9 mil empleos que Mazda y sus empresas proveedoras generan y que han venido de otros países.

Paro de actividades La armadora automotriz realizará mantenimiento general a sus equipos para lo que parará su producción por unos 15 días. Se informó que se trata de un proceso normal que se tiene programado de acuerdo a la demanda de ‘mantenimiento profundo’ que requieren las máquinas.

RC