Asegura tu auto ante cualquier riesgo en Guanajuato

Celaya.- El presidente de Canacintra Celaya, Víctor Manuel Macías y el presidente de Coparmex Celaya Laja Bajío, negaron que estén emigrando empresas de Guanajuato al Estado de Querétaro, pues aunque se reconoce que existe inseguridad en la entidad el Estado sigue siendo productivo.

La semana pasada declaró el presidente de Canacintra en Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz, que entre 15 y 20 empresas analizan la posibilidad de trasladarse a Querétaro.

El presidente de Canacintra, Víctor Manuel Macías, señaló que ya platicó con su homólogo en Querétaro y le explicó que fue una confusión. Y que sabe de un restaurante ubicado en alguno de los Apaseos que sí tiene la intención de mudarse pero es el único negocio, además de dos negocios que están ubicados en Guanajuato y abrieron dos sucursales en aquel estado.

“Él me comenta que le hicieron esta pregunta transversalmente y se le salió decir esto, porque estamos para apoyarnos no para restar, ellos y nosotros estamos en la Alianza Centro Occidente y creo que no estamos para quitarnos clientes, por llamarle así. En cuanto a la migración de empresas de Celaya o de Guanajuato hacia Querétaro de los afiliados a Canacintra no tengo ninguna información de que alguna de ellas haya migrado por la inseguridad, sabemos que la inseguridad se vive en todo Guanajuato pero al momento empresas de esta región no han manifestado interés de irse”, señaló.

Campaña negativa

El presidente de Coparmex, Juan Yúdico Herrasti, manifestó que él cree que se ha orquestado una campaña para hablar mal de Guanajuato, porque aunque existe la inseguridad al momento no tienen conocimiento que hay empresas que se quieran ir.

“Creo que es una especulación que no es real, estuvimos hace 2 semanas en la presentación de un nuevo programa de becas laborales junto con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico dirigido por el Secretario Mauricio Usabiaga y del Subsecretario Brunel y la visión y perspectiva que nos dio es de solidez aquí en Guanajuato. Vemos una industria creciente que no tiene la visión a corto plazo ni mucho menos migrar de Celaya, creo que son meras especulaciones.

“Siento que hay una campaña de desacreditación hacia Guanajuato porque al final es un polo de atracción de inversiones, sí tenemos problemas de inseguridad sí, pero también tenemos una población creciendo, pujante, educada, con gran capacidad técnica, grandes institutos de educación que nos da una fortaleza fabulosa a nivel internacional y nacional y creo que esto da la tendencia a una publicidad de desacreditación hacia Guanajuato malintencionada, no entendemos cuál es el objetivo pero sí creo que están queriendo generar más temor del que se tiene”, señaló Yúdico Herrasti