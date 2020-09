Asegura Trejo que director de tránsito hacia su trabajo tras romper el celular de un ciudadano

Karla Silva

Silao.- El director de Tránsito de Silao, Francisco Granados Medrano, golpeó el teléfono de un ciudadano que grababa la aplicación del reglamento en contra del conductor de una camioneta estacionada en lugar prohibido; “el personal de Tránsito estaba haciendo su trabajo”, dijo el Presidente Municipal.

En redes sociales circula un video con duración de un minuto y 39 segundos, en el que se observa al funcionario y a otros empleados de la dependencia escuchar reclamos por su actuar. “El señor no nos deja trabajar, nosotros sabemos que él está trabajando también; nosotros no nos estacionamos aquí ni apartamos lugares”, defiende una mujer.

Mientras el hombre que graba lo reta a que “quite la placa” a la camioneta de la que se descargaba mercancía hacia una mueblería en la calle Aurora, la mujer pide Granados Medrano dar “una solución” al problema que enfrentan los comerciantes para la entrega de sus productos. No se precisa cuándo ocurrió la discusión.

Al minuto con 26 segundos se escucha al mismo hombre decir “Da la cara, Paquito” y, en reacción, el directivo manotea el aparato telefónico que cae al suelo y según su propietario, quedó con la pantalla rota.

El alcalde José Antonio Trejo Valdepeña señaló que el actuar está bajo investigación, pero defendió que “en el fondo el personal de Tránsito estaba haciendo su trabajo: era un vehículo que estaba estacionado en una zona no permitida”. Mencionó estar consciente de que se trata de una zona de afluencia comercial, pero hizo un llamado a la ciudadanía a “no adoptar conductas que generen reacciones”.

Al mismo tiempo reconoció que los funcionarios no deben adoptar comportamientos inadecuados: “En la forma no se dio de la mejor manera, pero en el fondo era una cuestión de legalidad adecuada: un vehículo estacionado en una zona no permitida, haciendo descarga en un horario no permitido (…) no se justifica la agresión, se tiene que investigar”. Granados Medrano sigue al frente de la corporación vial y no existe queja por parte de los afectados, ante la Contraloría Municipal.