Asegura titular de SSC que las calles siguen vigiladas

Asegura que el cambio de gobierno no afecta para la seguridad ciudadana; aseveró que no afecta que no haya titulares, que todo está trabajando con normalidad

Luz Zárate

Celaya.- Las cinco áreas que dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tienen sólo encargados de despacho quienes tienen la encomienda de continuar con los trabajos cotidianos, pero eso no afectará la operatividad, aseguró el encargado de despacho de la dependencia, Juan José González González.

El funcionario aseguró que la vigilancia en las calles continúa de manera normal, sin que afecte el cambio de gobierno.

“En todas las demás direcciones de la secretaría hay un encargado de las funciones propias del director, un servidor fue quien recibió las direcciones y estoy supervisando las tareas directamente con estos encargados”, señaló.

Sobre las liquidaciones de los directores de Policía, Infopol, Fiscalización, Protección Civil y Tránsito y Policía Vial, dijo que él desconoce si todos recibieron liquidación, si se les reubicará o a quiénes se nombrará como titulares.

“Este tema es un tema directo de Oficialía Mayor, las personas que están de encargados de despacho son de la misma dirección, es decir son los segundos de abordo por llamarle así, estamos checando algunos perfiles en conjunto con la alcaldesa y una vez que ya defina cuál sería la metodología a seguir, ella será quien se encargue de determinar a los titulares”, manifestó.

González, aseveró que no afecta que no haya titulares, que todo está trabajando con normalidad.

*EZM