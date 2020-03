Asegura titular de la ASEG que no han recibido denuncia por acoso sexual laboral

María Espino

Guanajuato.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer celebrado el pasado 8 de marzo, el titular de la Auditor Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) Javier Pérez Salazar aseguró que al interior del órgano no se han recibido casos de denuncia por acoso sexual, laboral, discriminación o cualquier otro tipo de violencia.

Manifestó que a raíz de una denuncia de acoso sexual y laboral que una empleada hizo pública en el 2018 y de las recomendaciones que de ello hizo la Procuraduría de Los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a la ASEG, se elaboraron e implementaron protocolos de actuación en estos casos, se instalaron dos Comités de atención a estos temas, además de que se ha trabajado en campañas para promover la adecuada comunicación y el respeto de los derechos humanos a fin de lograr un buen clima laboral en esta dependencia.

Javier Pérez comentó que a través de los Comités se ha dado apertura a los empleados para que se acerquen a denunciar cualquier tipo de situación de violencia que pudiera estar viviendo e incluso reconoció que de momento uno de los Comités lleva el proceso de una denuncia anónima en la que un empleado señala a otros dos y aunque no precisó el motivo aseguró que no se trata de acoso sexual, ni laboral.

“Tenemos un caso que no está relacionado con este tema; es un anónimo que llegó con relación a otras dos personas, es el único caso ventilado. No traemos en trámite ninguna queja más que esa. A reserva de que el Órgano de Control del Poder Legislativo tenga algo, pero es área diferente que también es competente con nosotros. Si un servidor público decide ir a Contraloría y no a nuestros comités lo puede hacer; la contraloría tiene competencia para poder analizar un caso de acosos laboral o de acoso sexual o cualquier tipo de manifestación violenta, la Contraloría no precisamente me informa a mí, la relación se establece entre denúnciate y denunciado”.

Cabe mencionar que a esta redacción llegó una denuncia anónima sobre la existencia de presuntos actos de violencia laboral y sexual al interior de la ASEG y de manera puntual señalan al actual titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Iller Cerca Martínez, de incurrir en esas acciones además lo califican de “seudo servido público con mal historial laboral”, mismo que en la denuncia aseveran se ha encargado de despedir a varios empleados de manera injustificada e incluso maquina la salida próxima de más trabajadores.

Al respecto Javier Pérez Salazar, dijo no saber nada del tema y se dijo sorprendido de esta denuncia anónima pues reiteró que la ASEG implementó protocolos de actuación en estos casos y han buscado que los empleados no se callen y denuncien.

Sin embargo aunque aseveró no saber de esta denuncia anónima dijo que pedirá a los Comités de atención a los temas de actos y violencia que hagan una revisión en general y en lo particular al área de Asuntos Jurídicos para conocer que está pasando.

Y es que hay que comentar que la denuncia que llegó a esta redacción también señala a Iller Cerca Martínez de “maquinar” el despido de varios empleados y de otros que estarían por salir próximamente.

Por lo que Javier Pérez reconoció que se está haciendo una revisión de personal de manera interna y son como 10 empleados que han sido de baja por no contar con el perfil ideal para los puesto que desempeña, así como también hay algunos que se han separado de la ASEG por cuestiones personales, además precisó que las revisiones siguen por lo que podría haber más bajas pero que no son de manera arbitraria.