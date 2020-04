Asegura SMAPAM que no habrán cortes de agua

Roberto López

San Miguel de Allende. – De acuerdo al regidor, Helio Bastién, han sido despedidas de la presidencia municipal entre 70 y 120 personas que estaban por honorarios, en plena contingencia del coronavirus. Oficialía Mayor confirmó que efectivamente ya no se renovaron esos contratos.

Helio Bastién señaló que el presidente municipal no consultó ésta medida con el Cabildo “y si la idea era ahorrar recursos, se pudo haber hecho, por ejemplo, en el consumo de gasolina, porque de todos modos ya nadie está saliendo”.

Ni por escrito les han informado nada

Informó que los despedidos son en su mayoría de Oficialía mayor, Contraloría, así como Desarrollo Social y Humano. Dijo: “A mí me parece injusto y como regidor porque nunca nos avisaron, ni nos consultaron qué medidas se iban a tomar para sobrellevar la contingencia”. Bastién opinó que se pudo haber priorizado, dejar de hacer obras que no eran indispensables o buscar ahorrar recursos en otras partidas, no simplemente despedir personal.

De la Oficialía Mayor informaron que, desde el 15 de marzo, el presidente municipal Luis Alberto Villarreal ha sostenido reuniones con todos los representantes de los sectores económicos y de salud, para precisar acciones en la prevención, contención y atención del Covid-19.

Que por esos compromisos era evidente la inmediata necesidad de tomar decisiones al interior de la administración.

La Oficialía Mayor respondió que no son despidos, sino contratos laborales por honorarios que no pudieron renovar: “Es el término de su contrato trimestral y en la proximidad de la Semana Santa se agudiza la baja de actividad”.

G.R