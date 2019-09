Asegura Sinhue que no cederán ante grupos criminales

El gobernador del estado criticó al presidente López Obrador por su discurso dirigido a los delincuentes, pues aseguró que en lugar de dialogar “hay que aplicarles todo el rigor de la ley”

Luz Zárate

Celaya.- Haciendo alusión al discurso que emitió hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que en Guanajuato no se les dirá ni “fuchi” ni “guacala” a los delincuentes, tampoco se pide que haya “abrazos y no balazos” y remató diciendo que a los criminales no se les puede pedir que se porten bien y que piensen en sus mamás, porque muchos “ni madre tienen”.

Diego Sinhue aseveró que en Guanajuato se actúa conforme a la ley, que no cederán territorio a los grupos criminales y no se les tolerará que actúen con impunidad.

“A los grupos criminales no hay que cederles territorio, a los grupos criminales no hay que dialogar con ellos, a los grupos criminales no hay que llamarlos a la concordia, no hay que hacerles llamados a sus mamás porque yo estoy seguro que muchos ni madre tienen.

“A estos criminales que le arrebatan la vida a un joven estudiante, a estos criminales que secuestran, a estos criminales que extorsionan, no se les puede y perdón que lo diga y con mucho respeto para el presidente, no se les puede decir ni ´fuchi´ ni ´guácala´, sino que hay que aplicarles la ley, hay que aplicarles todo el rigor de la ley. Porque no hay otra manera, hay que aplicarles la ley”, exclamó el mandatario.

Cabe recordar que hace unos días, el presidente de la República durante su gira de trabajo en Tamaulipas, hizo un llamado a los criminales para que “ya se porten bien”, piensen en sus madres y en el amor que éstas les tienen y además les pidió que ya dejen las actividades ilícitas. Durante el mismo evento les hizo el feo a los delincuentes: “Que se vaya al carajo la delincuencia. ¡Fuchi!, ¡guácala! Es como la corrupción: ¡fuchi! ¡guácala!”.

Es por ello que el Gobernador, durante el evento “Diálogos por Celaya” fue tajante al decir que en Guanajuato no se les dirá ni ´fuchi´ ni ´guacala´ a los delicuentes y que no cederán ni un centímetro de territorio y recordó las actividades que se han hecho para desmantelar el grupo delictivo que opera en Santa Rosa de Lima.

“Había dos opciones: dejarlos que es algo con lo que jamás estaré de acuerdo, primero porque yo juré obedecer la constitución del estado y yo me obligué junto con todo mi equipo a que no íbamos a ceder ni un centímetro de tierra, a que íbamos a actuar conforme a la ley, a que íbamos a detener al mayor número de criminales, porque muchos podrán pensar y hoy lo estamos viviendo con el Gobierno federal con la política de abrazos no balazos, que dejarlos es la solución. Hemos visto de manera lamentable imágenes de cómo desarman al ejército, cómo golpean a los militares, por no actuar”, afirmó.

A la ciudadanía pidió tolerancia y que aguanten un poco más.

“No son tiempos fáciles, estamos viviendo una situación compleja y vamos a salir de esta”.

Recordó que hace un año que tomó protesta como Gobernador, la gente decía que si ya saben dónde están los delincuentes porque no actuaban e hizo alusión a las denuncias de varios ciudadanos que alegaban que sus coches que les habían sido robados estaban en Santa Rosa de Lima y es por ello que han actuado contra los grupos delictivos.

