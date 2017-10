Asegura SEP que escuelas cumplen con seguridad

El Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guanajuato es el responsable de revisar cómo están construidas las escuelas

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- En Guanajuato no se han efectuado construcciones y/o modificaciones estructurales en planteles educativos, sin que éstas cumplan todas las condiciones de seguridad que ordena la ley, como ocurrió con el Colegio Enrique Rébsamen, aseguró el delegado de la Secretaría de Educación Pública, Fernando Bribiesca Sahagún.

“No se permite la apertura de planteles educativos que no cumplan la norma. Lo principal para que una escuela pueda estar en funcionamiento, lo primero, es que se garantice la seguridad” Fernando Bribiesca, Delegado de la SEP

Advirtió que el Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guanajuato es el responsable de revisar cómo están construidas las escuelas, pero de acuerdo con información que le ha compartido su titular, Pedro Peredo, todos los planteles cumplen la norma.

Publicidad

No obstante, compartió que sí se han acercado representantes de unas cuatro escuelas de Celaya a pedirle su mediación para construir sin contar con todos los permisos.

“Sí han llegado algunas escuelas a la delegación que no les dan permiso de la SEG porque los salones no reúnen las características, pero así se quedaron. Son cuatro o cinco casos de Celaya -dado que yo soy de allá-, que me han ido a buscar a la delegación, a pedir que si les podemos echar la mano, pero si no cumplen la normativa, nunca se les va a dar permiso de que abran”, comentó.