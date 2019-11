Asegura secretario que si no se atacan a las drogas los asesinatos seguirán

Pedro Cortés declaró que los homicidios no se van a poder detener sólo con prevención, sino que se requiere atacar los delitos que los originan como el tráfico de drogas, y el robo de combustible

Nayeli García

Irapuato.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, advirtió que los homicidios no se van a poder detener sólo con prevención, sino que se requiere atacar los delitos que los originan como el tráfico de drogas, y el robo de combustible.

Esto ante el repunte de los homicidios en Irapuato, en donde se tienen contabilizados 21 asesinatos en los primeros 18 días del mes, luego de que se había cerrado octubre con 30 muertes, una cifra relativamente baja en comparación con el promedio de homicidios en la ciudad.

Tan sólo el pasado fin de semana se registraron nueve personas fallecidas en el municipio, lo que refleja un repunte en los asesinatos en Irapuato.

“Fue un fin de semana difícil, se dieron homicidios en varias partes de la ciudad, sin embargo es un fenómeno que estamos viendo en todo el estado, hubo una disminución y se generó otra vez esta violencia en varias partes del estado, no fuimos la excepción, seguimos reforzando la presencia policial y esperando que se pueda atacar de fondo este fenómeno criminal”, señaló el secretario de Seguridad al respecto.

Cortés dejó claro que un homicidio no se puede predecir y por lo tanto no se puede prevenir, ni estableciendo zonas de incidencia delictiva, ni focalizando la vigilancia en un solo lugar, pues es un delito que se mueve y no se puede estar vigilando para prevenirlo.

“Mientras no haya un ataque de fondo al problema de las drogas y el robo de hidrocarburo, que está generando esto, mientras no haya un ataque a los grupos del crimen organizado, no se va a poder resolver la situación con sólo prevención”, indicó.

