Asegura SDES que empresas no han padecido por la inseguridad

Anna Maciel

Irapuato.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (SDES), Mauricio Usabiaga, señaló las empresas que están instaladas en el estado, no han tenido problemas con el tema de seguridad, indicando que el último caso de una situación de esta índole se dio hace aproximadamente nueve meses.

Ya que indicó a poco tiempo de iniciar el año, él tuvo conocimiento de que algunas empresas se vieron en la necesidad de quitar turnos, sobre todo por las noches, debido a la inseguridad que en ese momento se vivió en el estado Guanajuato.

“Actualmente los empresarios no me han comentado nada de eso, no he llegado a esa parte de que me expresen alguna situación, se dio pero hace como nueve meses el caso, sin embargo, los que tienen mejor el dato es la Secretaría de Gobierno”, evadió el funcionario estatal.

Esperan más inversiones

Expresó se espera que en el estado se despida el año con aproximadamente mil millones de dólares en inversiones de empresas extranjeras, una de las fue ‘Riguliz’ de Israel, en el municipio de Silao de la Victoria.

“Lo que podría afectar en el siguiente año son las condiciones en las que estamos a nivel federal y es la imagen que estamos dando en el exterior, como el tema del aeropuerto, los mensajes que estamos como país dando de incertidumbre, eso pone nervioso a los empresarios”, concluyó Mauricio Usabiaga.

