Asegura que la escasez es culpa de farmacéuticas

Resalta la senadora ‘Malú’ Micher que no es un tema presupuestal; la morenista indicó que ya se realiza una investigación por “oferta y demanda corrupta”

Manuel García

León.- La senadora ‘Malú’ Micher aseguró que es culpa de los laboratorios la escasez de medicamentos especializados y también de la insuficiencia en la dotación de las vacunas.

“El tema de las vacunas no es un tema presupuestal”, expuso y mostró una tabla que difundió Raquel Buenrostro, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “que exhibe a 10 proveedores que controlan el 79.6% en la producción y distribución de los medicamentos.

La morenista manifestó que la falta de medicamentos “es un tema de corrupción y de moches”.

Dijo que las autoridades están haciendo la investigación correspondiente al respecto.

“En manos de estas 10 proveedurías y principalmente de cinco laboratorios, está la distribución de medicamentos; esas empresas ya no quieren abastecer medicamentos; están diciendo que ya no tienen la medicina para el cáncer infantil, por ejemplo, y que en sus bodegas ya no tienen el fármaco”, reiteró la senadora ‘Malú’ Micher.

Sostuvo que en el caso de las vacunas, “ponen las vacunas carísimas esos proveedores, inalcanzable el precio y las guardan a la oferta y la demanda corrupta”.

“Entre más necesidad hay de medicamentos, más caro los pueden dar en base a esa ley de la oferta y la demanda corrupta”, señaló la morenista.

La senadora ‘Malú’ Micher expresó que “este tema de la escasez de medicamentos es también de moral política”.

