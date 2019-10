Asegura que Ernesto Prieto aún forma parte de la bancada

El coordinador de la fracción de Morena, Raúl Márquez, afirmó que las sanciones en contra del diputado local de Morena no afectan su condición como legislador

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Pese a la ausencia del diputado Ernesto Prieto Gallardo a las últimas dos sesiones del pleno del Congreso del Estado ya que trascendió que el legislador había solicitado licencia a la diputación, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Raúl Márquez Albo, afirmó que Prieto continúa integrando dicho grupo.

“Yo me enteré por los medios que él había manifestado que tenía una licencia, yo solicité a la Secretaría General del Congreso información porque yo en lo personal no tenía información. El día de ayer me contesta la secretaria que no tienen ingresada ninguna solicitud, yo tampoco tengo ningún tipo de solicitud, para mí el diputado sigue en funciones”, explicó.

Márquez Albo, afirmó que Ernesto Prieto ha justificado sus ausencias con motivos personales aunque dijo desconocer cuáles son estos, “ha ingresado sus justificantes como se hace el procedimiento habitual, en todos ha manifestados cuestiones personales”. Y reiteró que el Grupo Parlamentario de Morena está integrada por cinco legisladores y están trabajando.

El pasado viernes, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena volvió a resolver suspenderle sus derechos partidarios por seis meses a Ernesto Prieto tras haber sido denunciado por violencia política en razón de género.

Al respecto, Raúl Márquez Albo manifestó que las sanciones del partido son para las acciones de los militantes “si ésta situación está dada, que desconozco el caso, será en sus funciones como militante del partido, en caso de ser diputado y ser integrante del Grupo Parlamentario de Morena, no hay ningún cambio hasta que no hubiera una resolución firme (…) y si a nosotros en el Congreso nos notifican que el diputado queda fuera del partido, entonces se tomarían acciones, mientras tanto él sigue siendo diputado de Morena”.

