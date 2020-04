Asegura Prieto que añadirán más localidades al padrón

Nayeli García/ Yadira Cárdenas

Irapuato/Salamanca.- La exclusión de casi la totalidad de municipios en el programa de créditos federales que ayuden a sobrellevar las pérdidas que está generando el coronavirus en las microempresas generó decepción entre el sector empresarial del estado.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, Rafael Lamadrid Berrueta, señaló que tal decisión sólo confirma que las decisiones del presidente son para sesgar y dividir, además de que se dijo preocupado por la opacidad con la que se estarían entregando estos microcréditos.

Una microempresa de Irapuato no es diferente a una de algún otro municipio; tenemos los mismos derechos aquí que en cualquier lugar del país. Con él y a pesar de él (Presidente de la República) saldremos adelante solo que nos costará más trabajo. El Presidente no es coherente entre lo que dice y lo que hace, dice que su prioridad son los más necesitados y al ejecutar su plan de ayuda se ve claramente que no es así”, dijo.

Consideró que el programa está al enfocada y mal aplicado, así como es insuficiente y de poco servirá, “es más clientelar y populista; sin embargo en estos momentos de gran necesidad cualquier ayuda sería buena y bien recibida, es una lástima que se deje fuera a nuestro municipio y a otros más del estado”, puntualizó.

Pide reconsiderar lista

Por su parte el presidente de la Canaco, Héctor Carlo León Ramírez pidió reconsiderar la lista de municipios a beneficiar con los créditos nacionales, pues tan sólo en Irapuato hay más de 25 mil unidades económicas y la mayoría han tenido que cerrar ante la contingencia causada por el Covid-19.

Sabemos que dichos apoyos no van a ser más que un paliativo de muy corto plazo para este tipo de empresas. Esperaríamos que el Gobierno Federal rectifique las listas de los municipios ya que en Irapuato tenemos 25mil unidades económicas de las cuales entre 7 y 10 mil tendrían que ser consideradas como familiares y deberían ser consideradas dentro del programa”, comentó.

Compartió, que los apoyos federales, se supone serían para favorecer a las empresas familiares, pero en Irapuato no se ha escuchado información alguna sobre la realización de algún padrón por parte de los programas del bienestar. Héctor Carlo comentó que de no tener acceso a los apoyos federales, los empresarios irapuatenses estarán recurriendo a los apoyos del Estado, en donde se estima que ya se tienen alrededor de 30 a 35 mil solicitudes para estos programas.

“En el caso de los programas federales el ejecutivo anunció ayer que tenían ya 270 mil a nivel nacional, pero no tenemos un número de empresas guanajuatenses”, mencionó.

“No es parejo”

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Salamanca, Raymundo Gómez García, consideró que no se ha dimensionado el problema económico se avecina; “no hay ciudadanos de primera no de segunda”, señaló. “No hay ciudades ni ciudadanos de primera y de segunda, todos pagamos impuestos, y si se van a dar apoyos tienen que ser de una manera pareja porque todos están siendo afectados, en muy lamentable que nada más se con sideren ciertas ciudades cuando además esta emergencia no se va a terminar de la noche a la mañana, hay incertidumbre y en lo personal no creo que esto se termine el 30 de mayo, dependemos de muchos factores”.

Desconoció las bases que se generaron para elegir a los municipios beneficiados, sin embrago dijo, el gobierno federal cuenta con recursos para apoyar a más afectados, en lugar de destinarlos a los proyectos que han generado polémica y desacuerdo como el Tren Maya y la Refinería “Dos Bocas”.

“En vez de otorgar 25 mil pesos que son insuficientes, no es el método, se debe trabajar en la reactivación económica con la planeación más integral, el presidente sigue obstinado en proyectos que han sido cuestionados por la viabilidad, el sistema petrolero anda de capa caída y estas inversiones deben de crecer en su momento, no sea valorado el problema económico que se va a tener, no sea visionado que la economía no se va acabar de día para otro”, dijo el líder empresarial.

Señalan limitaciones

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) informó que el millón de créditos que anunció el gobierno para las micro empresas sólo beneficiará a 8.5% del total de unidades. Si se toma en cuenta que el principal criterio para recibir el apoyo es que mantengan su plantilla laboral, esto significará que son susceptibles de recibir el apoyo 645 mil 102 patrones, pero de esa cifra sólo 78% corresponde a empresas de entre uno y cinco empleados. Implica que los apoyos sólo beneficiarán a 10.3% del total de establecimientos del país y a 8.5% de los 5.9 millones de microempresas en el país de entre uno y 10 trabajadores, detalló el CEESP.

