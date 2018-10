Asegura Paul la adaptación del equipo con ‘Pepo’ Martínez

El jugador estadounidense de las abejas comentó que se ha mejorado la relación con su director técnico en un grado que han mejorado con el nuevo sistema que intenta aplicar en la cancha

Pablo Ruiz

León.- Will Paul nuevo elemento de las Abejas de León, aseguró que luego de cuatro encuentros de preparación han entendido mejor el sistema del coach José ‘Pepo’ Martínez, por lo que esperan llegar fortalecidos al inicio del campeonato cuando reciban a los Soles de Mexicali.

La temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional inicia sin actividad para las Abejas quienes descansan en la primera jornada, situación que servirá para que los pupilos de ‘Pepo’ Martínez trabajen más en la conjunción antes de su primer compromiso que se disputará en el Domo de la Feria el próximo 22 de octubre ante Mexicali.

El pivote Will Paul, jugador que ocupa plaza de extranjero, buscará ser uno de los pilares del equipo que mostrará muchas caras nuevas no sólo en la actual temporada sino en el Liga mexicana, por lo que el basquetbolista estadounidense espera una rápida adaptación para poder conseguir resultados.

“Hemos tenido mucha práctica, en tan sólo cuatro juegos hemos entendido mejor lo que el coach quiere de nosotros y como nos va a ayudar a ganar juegos, no hay duda que hemos mejorado y vamos a continuar mejorando antes de comenzar la temporada. Definitivamente al principio siempre hay dudas pero estamos viendo los beneficios de trabajar con este nuevo sistema y estamos seguros que va a mejorar”, dijo Paul.

Así mismo, el elemento que vivirá su primera experiencia en México, vislumbró un buen inicio para el equipo tras los avances que han mostrado en la pretemporada, por lo que además dijo confiar en el sistema impuesto por el coach portorriqueño quien ha trabajado a tope en pretemporada.

Will se dijo emocionado por emprender una nueva aventura en su carrera profesional, donde además indicó que no le preocupa el tema físico, sino conseguir resultados; Paul es uno de los últimos en sumarse a la pretemporada aunque también espera ponerse a tono físico para entrar en competencia.

“Estoy muy emocionado con el arranque de la nueva temporada, estoy experimentando una nueva Liga y viendo qué ofrecen como competencia los otros equipos, no me preocupo por el nivel físico o la rudeza de los juegos si no que quiero comenzar ganando y tener victorias. Lo veo de forma positiva y necesito alcanzar a mis compañeros de acuerdo a lo que pide el coach”, añadió.

León aprovechará una semana más de trabajo para luego preparar el choque ante Soles en lo que será el arranque de la quinteta leonesa en la temporada de la LNBP.

*EZM