Asegura Navarro que no quitará el dedo del renglón para que la capital reciba recursos del FIC virtual

María Espino

Guanajuato.- Entre angustia, desesperación e incertidumbre arrancó el ciclo escolar 2010-2021 y es que para muchos padres de familia la nueva experiencia de las clases a través de televisión y sesiones virtuales con maestros significa todo un reto ya que muchos no cuentan con las herramientas necesarias para hacer frente a la situación entre las que destacan falta de tiempo al tener que combinar trabajo con las labores escolares, no contar con computadora o servicio de internet y en casos extremos no tienen un televisor.

La señora Sofía compartió con Correo la incertidumbre que vive al tener dos hijos en diferente nivel escolar, Primaria y Secundaria, que deben usar un solo televisor para tomar clases, además de que ella necesita salir a trabajar todos los días y no hay quien le apoye asesorando a sus hijos, esto sin considerar el tema de libros, contenidos, entre otros detalles que han generado un mar de dudas tanto en ella como madre de familia y en sus hijos.

Margarita, dueña de una tienda ubicada casi en la entrada a la comunidad de El Cubo comentó que mucha de la gente que llega al negocio, principalmente madres de familia, comentan los gastos que han estado haciendo para poder tener el servicio de internet, otros comprar computadora o hay quienes no cuentan con nada más que un teléfono un tanto “arcaico” y la preocupación es aún mayor al no saber cómo resolverán el tema.

“No tenía internet, tuve que habilitarlo, tuvimos que pagar. Aparte de eso póngale que no nos están pidiendo muchos útiles, ni gasto en uniforme, pero si se nos complica tan sólo el Internet y más porque no tiene uno computadora, todo es por teléfono”.

Margarita mencionó que no todo es tan fácil, aunque se tengan todos los servicios y lo necesario para las clases a distancia, pues resaltó que al ser una comunidad rural y retirada de la cabecera municipal el servicio de Internet falla y eso en ocasiones les ha generado problema, pues aseguró que algunos profesores no son tan flexibles y exigen que las evidencias de cada día les sean entregadas a determinada hora.

“Tienen hasta cierto horario para entregar lo que vieron en el día; el internet como es rural falla y fala un buen, ahí me dice ya no agarró el teléfono y le digo ahí hija pues con que te puedo ayudar”, expresó la señora Margarita.

Es complicado y sin luz peor

Las condiciones en comunidades rurales para enfrentar esta modalidad de clases virtuales para nada son iguales en comparación con las que pueden acceder los ciudadanos que habitan en la mancha urbana, manifestó Sandra N., otra habitante de la comunidad El Cubo, quien también dijo que en la mayoría de poblados rurales carecen de algunas de las herramientas básicas para tomar las clases como son luz eléctrica, televisión, computadora y/o teléfono.

La señora Sandra dijo no estar de acuerdo con esta modalidad pues no considera que vayan a aprender e incluso comentó que, si los estudiantes no lo hacen acudiendo a la escuela, por televisión menos lo harán.

“A mí no me gusta realmente porque si estando en la escuela a veces no aprovechan bien, ahora si en la televisión pues no me parece bien eso; no hay otra opción y a ver como se les puede ayudar por que no termina uno sus estudios y a veces no comprende uno bien”.

Además resaltó que para colmo desde la tarde del domingo se quedaron sin servicio de luz eléctrica en la comunidad por lo que este lunes, arranque de ciclo escolar, amanecieron sin luz y no supieron de qué se trataron las clases, ni saben que sigue.

“Mi nietecita va en primero (primaria) me preocupa porque ya cuanto no perdieron y ahorita ya se le está olvidando lo que aprendió en el kínder”, manifestó la señora Sandra, quien también dijo haber sugerido a su nuera que uno de sus nietos no ingrese a kínder, “le digo que luego va a ser muy complicado enfocarse con la niña y enfocarse con él (…) mejor hasta el próximo año”.

Para la señora San Juana, quien dijo tener dos hijos en Primaria, Cuarto y sexto grado, la situación no es nada fácil pues contó que desafortunadamente su televisión se descompuso y no cuenta ni con servicio de internet, ni teléfono y menos computadora por lo que buscará apoyarse con vecinos para que le den permiso a sus hijos para que vean las clases en sus televisores, de lo contrario quizás no cursen el ciclo escolar.