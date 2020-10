María Espino

Guanajuato.- El alcalde capitalino, Alejandro Navarro Saldaña, aseveró que hasta el momento nadie de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se ha acercado al municipio pidiendo información cobre el caso del ‘Arañazo’. Sin embargo, señaló que será respetuoso del tema y reiteró que desde la administración municipal están haciendo lo conducente, incluso señaló que clausuraron las obras y aseveró que ahí no se ha invertido ni un peso de recurso municipal.

Esto en relación a la clausura que el jueves hizo PROFEPA del camino denominado ‘El Arañazo’ que se realizó sin permiso a espaldas del Congreso Local, en Quinta Marfil.

“Decirle bien claro, ahí no se ha invertido ningún peso municipal, las máquinas y lo que metió el ciudadano que abrió el camino pues eran de él, PROFEPA clausura la obra pues nos sentimos bien, vemos que ya son dos cosas el de multar y clausurar (por pare del municipio) y ahora con el tema Profepa, al día de hoy no hemos tenido comunicación, no nos han dicho nada, imagino que ha de ser un tema con los particulares”.

Navarro recordó que ya se aplicó una sanción a los dueños de esos terrenos y aseveró que también clausuraron el camino para que no se haga nada hasta que concluya la averiguación correspondiente y se determine si aplica que se otorgue algún permiso para cambio de uso de suelo o no, y en caso de que sea necesario fincar responsabilidades.

“Que se solucione con justicia, transparencia y honestidad de acuerdo a legalidad y si s eles tiene que dar pues que s eles de (permiso) y si no pues no se les dará; son los derechos que tienen los dueño de los predios y también de los ciudadanos a demandar”.

Juan Carlos Delgado Zarate, titular de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, precisó que por parte del municipio desde el 14 de Octubre clausuraron el camino, además aseveró que desde el 1 de octubre hicieron requerimientos a los dueños, estos se presentaron el día 13 del mismo mes, pagan la multa impuesta el día 14 por haber iniciado trabajos sin tener permiso y ese mismo día por la tarde se clausura de manera precautoria la obra en señal de que no existe autorización municipal para esa obra.

Zárate apuntó que están en la mejor disposición de entregar a PROFEPA la información que les sea requerida sobre este caso. No obstante, aseveró que hasta la fecha la dependencia federal no los ha buscado, además menciono que mientras los sellos federales permanezcan por parte del municipio se mantendrán al margen hasta conocer detalles del cierre y que sean requeridos para coadyuvar, pues comentó es un asunto que le toca resolver al particular dueño de esos terrenos.

Al respecto, Carlos Alejandro Chávez Valdez, regidor y Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico, dijo que si PROFEPA clausuró ha de ser por que encontró laguna irregularidad y seguramente se está basado en la Ley, además recordó que él ya solicitó información sobre el tema para conocer si se está actuando bajo norma y entonces llamar a Zárate a que comparezca y con la Ley en la mano fundamente si es o no regularizable la zona, la que insistió es un área de reserva ecológica y en la cual dijo no saber si existe alguna solicitud de permiso de cambio de uso de suelo.

Por su parte Ana Bertha González Melo, regidora (PVEM) y presidenta de la Comisión de del Medio Ambiente, señaló que se trata de un ecocidio y si PROFEPA clausuró es porque seguramente encontró alguna irregularidad, señaló que la autoridad municipal se tardó en actuar, además adelantó que en la siguiente sesión del Pleno del Ayuntamiento solicitará que Juan Carlos Delgado se presente ante todos y explique en términos legales en que se basa para decir que la zona, que es una reserva ecológica, es regularizable para un cambio de uso de suelo, que muestre documentos y lo necesario para despejar las dudas que aseguró tienen la mayoría de ediles.