Asegura ‘Nacho’ Gonzalez estar listo en dos meses para volver a la cancha

Pablo Ruíz

León.- Unos días después de haber sido operado, Ignacio González confía en volver a las canchas en dos meses. El jugador emblema del conjunto felino aseguró que tras la lesión de rodilla valora todo momento y no ve cerca el retiro.

El jugador del actual plantel verdiblanco que más tiempo lleva vistiendo la casaca esmeralda tiene nombre y apellido; Ignacio González, el ‘Corazón de León’ quien vive momentos difíciles en su carrera por una lesión de rodilla que lo ha alejado de las canchas, espera recuperarse para volver al rectángulo verde con ánimos renovados, aunque sabiendo que ya no es ningún ‘jovencito’.

El histórico dorsal 35 de los felinos, fue intervenido hace unos días del menisco medial de la rodilla izquierda, segunda operación en un rango menor a los 9 meses, por lo que ahora con la oportunidad de reestablecerse al cien por ciento de la lesión, buscará volver más fuerte que nunca.

“Para muchos esta segunda operación fue un retroceso, pero para mí fue un alivio muy importante, la rehabilitación después de 7 meses no daba y ya teníamos muchas complicaciones, cada vez veía menos avance, me llegué a sentir bien pero luego vino un bajón y con los estudios el menisco salió afectado. Hoy tengo un mejor panorama y me siento sano, en dos meses estaré listo”, dijo el futbolista de 34 años de edad.

‘Nacho’ tiene contemplados dos meses de recuperación, aunque también sabe que todo será un proceso para su regreso a la actividad, por lo que se dijo ansioso salir adelante como siempre lo ha hecho en su carrera como futbolista.

González definió todo el proceso de su lesión en una sola palabra; ‘Valorar’, y es que luego de tocar el cielo con las manos con la obtención de campeonatos, reconocimientos y hasta posibles llamados a la selección, el jugador de la Fiera aseguró haber perdido el valor de las cosas, por lo que ahora con la lesión el aprendizaje ha sido mucho a tal punto de tomar en cuenta los pequeños detalles.

“Hay que valorar, uno se acostumbra a ciertas cosas y creo que sientes que no te hace falta nada, te mal acostumbras; afortunadamente mi único problema es mi lesión y aprendí a valorar eso, a veces un problema puede resultar insignificante porque mi vida está perfecta con mi familia, amigos y conocidos. Estos temas te hacen más humano y te hacen sentir más la vida”, externó.

El defensor central no ocultó que el tema del retiro sí pasó por su mente, sin embargo, consideró que aunque ha sido complicado busca salir adelante, debido a la mentalidad que siempre ha mantenido, espera su regreso con más entusiasmo y con bríos renovados.

Finalmente, ‘Nacho’ añadió que luego de 9 años de permanecer en el equipo, ha considerado a la ciudad y la institución como su casa, incluso descartando su salida hace unos ayeres justo en su momento de apogeo, pues rechazó ofertas del América y Toluca.

