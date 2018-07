Asegura Márquez que habrá colaboración con AMLO

Afirmó que vendrá un espacio de reflexión para todo el sistema político mexicano y que el PAN deberá entender que tendrá que ser una oposición seria, responsable, firme y decidida para transformar al país

Lourdes Vázquez

Guanajuato- Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, afirmó que vendrá un espacio de reflexión para todo el sistema político mexicano y que el PAN deberá entender que tendrá que ser una oposición seria, responsable, firme y decidida para transformar al país, “desde nuestra trinchera”.

(Olga Sánchez Cordero) está en la mejor disposición de tender puentes de diálogo por Guanajuato, con mucho respeto pero dentro del ámbito de la autonomía estatal” Miguel Márquez, Gobernador de Guanajuato

Informó que el domingo sostuvo una llamada con la exministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, quien será designada por López Obrador como secretaria de Gobernación “para decirme que está en la mejor disposición de tender puentes de diálogo por Guanajuato, con mucho respeto pero dentro del ámbito de la autonomía estatal”.

Afirmó que el país tiene que continuar por el bien de los mexicanos pero que ahora si es el tiempo de la verdad, pues “una cosa es la campaña y gobernar es diferente”.

Le deja un ‘guardadito’ a Diego Sinhué

Respecto a la entrega recepción de la administración estatal dijo que esto se dará a su tiempo, sin embargo consideró que será histórica en virtud de que la mayoría de los procesos serán digitales por lo que ésta será rápida y fluida y por ello los libros blancos ya están trabajando.

Afirmó que “Guanajuato está considerado como uno de los estados con mejores archivos a nivel nacional, esto dicho por la directora del Archivo General de la Nación y se ha hecho un buen trabajo en ese sentido, el libro blanco se tiene, estamos arrancando más obras, pues no se puede parar, yo lo he dicho siempre he sido así, dejaremos las que ya se tengan que cerrar, los programas que se tengan que cerrar y aquellos que guarden su curso en los análisis financieros”.

Felicita a su abanderado

El mandatario estatal envió una felicitación a Diego Sinhué y dijo que Olga Sánchez Cordero sigue siendo ‘azul’, además invitó al resto de los contendientes y actores políticos a cerrar la página “a darle la vuelta y ver por el desarrollo y el proceso de nuestra entidad, todos somos guanajuatenses y nos interesa trabajar por el bien de todos”.

Respecto a la baja participación ciudadana en los comicios afirmó que esto se debió a que durante las campañas hubo denostaciones y difamaciones.

