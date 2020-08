Asegura la Canirac que enfrenta crisis por pandemia

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Secretaría de Salud sí incluirá al municipio de Salamanca en el programa ‘Planeta Joven’ para la prevención y atención de las adicciones, se informó durante la sesión de la Comisión de Salud del Congreso local, motivo por el que se desechará iniciativa de exhorto de la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz para que el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo incluyera a dicho municipio en esa estrategia.

Esto se da a ocho meses de que la legisladora morenista presentó al Congreso del estado la propuesta de punto de acuerdo; no obstante, el estudio de este se pospuso todo ese tiempo porque no se contaba con la información respecto a si el programa anunciado en noviembre del 2019 estaba en desarrollo o no.

Detienen iniciativa

El presidente de la Comisión de Salud, Raúl Márquez Albo señaló que, en días pasados, la dependencia estatal les remitió información en la que se señala la inclusión del municipio de Salamanca en dichas acciones para la prevención de las adicciones, por lo que no resultaba procedente la propuesta de exhorto.

Márquez Albo agregó que de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud dicho programa islandés centrado en prevenir el consumo de drogas en menores de edad, se implementará el próximo año en otros municipios, aunque no refirió en cuáles.

El proyecto piloto presentado el año pasado contempló acciones en los municipios de León, Guanajuato, Irapuato, Celaya y Silao, por lo que, en esas fechas, Magdalena Rosales Cruz reprochó que se haya dejado fuera a Salamanca pese a los niveles de violencia e inseguridad que se habían registrado en la localidad.

Proyecto detenido

En reunión del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez con diputados locales informó que el modelo de prevención de adicciones estaba a punto de implementarse en las escuelas, pues consiste en levantar encuestas entre los menores de seis a 16 años, no obstante, se decretó la contingencia sanitaria que obligó al cierre de los planteles educativos por lo que ya no fue posible su aplicación y se retomará cuando se regrese a las aulas.

“Se trata de trabajar con los niños y los padres de familia para evitar la exposición y eso lo empezamos a trabajar en el estado de Guanajuato”, comentó.

El funcionario recordó que la selección de los municipios se hizo en función de la factibilidad “en el haber platicado con los alcaldes y alcaldesas para que ellos también invirtieran en recursos humanos y financieros para poder llevar a cabo este levantamiento de factores de riesgo”, señaló Daniel Díaz.