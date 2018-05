 Asegura ‘Juanjo’ que no se baja de la contienda

Dijo que pese al atentado que sufrió el jueves, él seguirá con su campaña

Onofre Lujano

Acámbaro.- Juan José Velázquez Torres, conocido como ‘Juanjo’, quien denuncio mediante redes sociales que sufrió un atentado por hombres armados pero que alcanzo a huir, va interponer demanda; el candidato independiente a la alcaldía de Acámbaro, se ausentó en el acto de pacto de civilidad, donde estuvo una representante de su equipo, ya que él salió a la ciudad de Querétaro para una cita médica y regresó ya por la tarde para continuar su campaña pese a que dice corre peligro.

El candidato relató en entrevista, que el pasado jueves al terminar su mitin en la comunidad de Las Jícamas, a una cuadra del lugar se encontraba una camioneta blanca sin placas, “y al salir de ahí, sus tripulantes arrancaron atrás de nosotros, sobre todo trataban de emparejarse con el carro donde yo iba”. Agregó que afortunadamente se percataron de que los hombres iban armados y lograron huir.

‘Juanjo’ dijo que ante esto va a redoblar la seguridad y lo más importante levantar la denuncia, para que exista el antecedente, “me ha dicho el IEEG que me van a proporcionar seguridad, que Gobernación en el estado está dispuesto a que me apoyen con la seguridad”.

Dijo que por lo pronto no va a suspender sus actividades de campaña “porque estoy en este ‘barco’ y vamos muy bien”.

Velázquez reiteró “lo que está claro es que no me bajo de la contienda, yo hasta donde llegue (…) hay mucha gente pobre que ha puesto su fe y esperanza en mí, y no pienso defraudarlos”.

PREVÉN MÁS SEGURIDAD

Ante estos hechos algunos de los candidatos que asistieron a la firma del pacto de civilidad el día de ayer, dijeron lamentar que estos hechos se den en una contienda electoral y que estarán alerta a tomar más precauciones en sus campañas.

La candidata de Nueva Alianza, Rosa García Posadas, dijo que a ella también ya la siguió la misma camioneta por lo que pedirá vigilancia para su persona.

En tanto, los aspirantes de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Montoya Hernández, y de Morena, Alejandro Tirado Zúñiga, lamentaron los hechos en contra del candidato independiente, por lo que van a tomar sus debidas precauciones en cuanto a seguridad.

RC