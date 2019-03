Omiten en Seguridad Ciudadana informar de asesinato y ataque

Cuestionado por la omisión de información que Santos Nápoles hizo sobre los últimos asesinatos en la ciudad, el secretario de Ayuntamiento declaró que le hará un llamado

José Luis Ramírez

Guanajuato.- El secretario de ayuntamiento, Héctor Corona León, lamentó y declaró que le “llamarán la atención” a Santos Nápoles por omitir información en el parte policiaco de la persona asesinada en Presa de Rocha con un cuchillo y la baleada en la comunidad San José del Rodeo.

Además, expuso que le revisarán los sueldos de 22 mil pesos que ganan los escoltas del ‘General’ para que vayan de acuerdo a las actividades que realizan.

El domingo pasado se presentaron dos hechos graves: durante la madrugada un joven fue apuñalado en el barrio de Presa de Rocha y posteriormente perdió la vida en el hospital.

Aunado a esto, por la tarde de ese mismo día, pero en la comunidad San José del Rodeo un hombre fue baleado pero, por fortuna, él logró sobrevivir.

Sin embargo, aunque el funcionario municipal reconoció que tenían conocimiento de los hechos antes expuestos, también dijo que desconoce el motivo por el cual desde el área de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública se está negando o ‘rasurando’ el parte policíaco.

“Nosotros estamos muy sorprendidos, me refiero al señor presidente y a su servidor, nosotros si estábamos enterados de este lamentable incidente, pero desconocemos porqué el área de Seguridad Ciudadana no reportó estos incidentes, (…) hablamos ya de inmediato con El General para ver qué está sucediendo, porque no podemos rasurar información”, destacó el funcionario.

¿Y los escoltas?

Es por ello que el funcionario municipal indicó que se le hizo un llamado al secretario José Luis Santos Nápoles de lo que él especula que fue ‘por órdenes de allá arriba’.

No obstante, Corona León dijo que como secretario de Ayuntamiento no tiene los alcances para hacer un llamado de atención, ya que esa es función del presidente municipal, Alejandro Navarro, pero insistió en que ningún funcionario tiene su puesto ‘comprado’.

Por otro lado, el secretario de Ayuntamiento fue cuestionado por el salario que perciben los dos escoltas de Santos Nápoles, de alrededor de 22 mil pesos al mes, el cual es el más del doble de lo que gana un Policía raso, ante ello, dijo que investigarán si este salario va de acuerdo con las actividades que realizan los custodios del secretario.

“Primero hay que verificar que esa información sea real, suponemos que si ya que se solicitó por acceso a la información, hay que platicar con ‘El General’ para ver si este sueldo corresponde a las acciones que están ellos realizando”, indicó el secretario.

Cabe recordar que uno de los escoltas de ‘El General’ es su sobrino.

