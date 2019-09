Asegura Erandi Bermúdez que no habrá recursos para la reconfiguración de RIAMA

El senador manifestó que este año la refinería no obtuvo los dos mil millones prometidos para el mantenimiento de la planta

Cuca Domínguez

Salamanca.- “No hay intención del gobierno federal de destinar recursos para el proyecto de la reconfiguración de la RIAMA para 2020 como no la hubo para éste 2019”, aseguró el senador Erandi Bermúdez Mendez, al ser entrevistado antes de que presentara su primer informe ante panistas salmantinos que dirige Galo Carrillo Villalpando.

“Este es un tema que se ha platicado y planteado mucho, cuando el presidente anunció la construcción de las refinería de Dos Bocas, la misma gente del Instituto Mexicano del Petróleo le dijo que de las 6 refinerías, entre ellas Salamanca no tienen la reconfiguración; los mismos especialistas dicen que si se tienen las 6 refinerías al cien por ciento de su capacidad no estaríamos necesitando otra refinería.

Lamentó que se ven afectados por este tipo de decisiones, los estados, municipios, las refinerías por lo que el senador espera que pronto el presidente pueda cambiar de opinión.

Dijo que desde que se anunció la reconfiguración, los diputados federales por Salamanca les ha tocado impulsar la reconfiguración, desgraciadamente para el ejecutivo no ha sido prioridad y “hoy parece que no será la prioridad, la reconfiguración de la refinería ‘Ing. Antonio M. Amor‘, de Salamanca.

Además dijo que tampoco han llegado los 2 mil millones pesos que dijo vendrían para mantenimiento mayor de las actuales plantas de proceso, “esperemos que lleguen por el bien de las planta mexicana, ya no como compromiso de campaña, si no como economías que necesitan; el que el país no crezca no redunda solo en la falta de empleos, por cada empleo que se genera el mayor beneficiado es el gobierno porque el gobierno recibe sus impuestos, precisó.

