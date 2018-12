Asegura edil que la evasión de citatorios es totalmente falsa

El regidor Óscar Edmundo Aguayo Arredondo negó que esté evadiendo citatorios de la Contraloría Interna del Congreso Local; aclara que lo ha atendido de forma oportuna

Catalina Reyes

Guanajuato.- El regidor Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, de Morena, afirmó que “es totalmente falso” que esté evadiendo citatorios de la Contraloría Interna del Congreso Local, como lo publicó ayer correo en una declaración del contralor interno Rafael García Ríos.

Y es que el funcionario había dicho que por esa razón no ha podido avanzar el procedimiento administrativo iniciado en julio de 2017 contra Aguayo Arredondo por irregularidades detectadas en su contra cuando fue asesor legislativo del diputado David Alejandro Landeros también de Morena.

“El primer citatorio a la audiencia inicial lo atendí de forma oportuna y ésta se llevó a cabo de forma normal. Pero es de precisar que la Contraloría Interna del Congreso local no tiene ni la más remota idea de cómo actuar jurídicamente, por lo cual han politizado el asunto alargándolo todo este tiempo. Precisamente en la audiencia inicial el suscrito promovió un incidente, mismo que la Contraloría desechó sin cumplir las formalidades más mínimas establecidas, situación que me dejó en estado de indefensión y me orilló a interponer un Juicio de Amparo, en cuya sentencia me dieron la razón y ordenó que se dejara insubsistente la parte en la que desecharon el incidente, por lo que el asunto tuvo que volver a comenzar de nueva cuenta, por la ineptitud y falta de experiencia jurídica situación que es ajena a mi voluntad”, sostuvo el regidor en un comunicado de prensa.

