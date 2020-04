Asegura diputado que el sistema penitenciario ha destacado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Se esperaría que en la revisión hecha el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a los Ceresos del Estado, en donde se advierte que en ocho de estos hay sobre población y en dos hacinamiento, no haya un sesgo político, señaló el diputado del PAN, Rolando Alcántar Rojas.

El legislador señaló que sin poner en juicio el diagnóstico hecho por la CNDH, en años anteriores Guanajuato siempre ha estado en los primeros dos lugares a nivel nacional en el tema del manejo de los Centros Penitenciarios, “sin que ello significara que fuese la panacea”, pues se ha buscado mejorar las condiciones de infraestructura y de atención, pero que sorprende que de un informe a otro, se señalen deficiencias, mientras que en otros estados -sin mencionar cuáles- que sí tenían condiciones deplorables, de pronto las mejoras son significativas.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) del 2019 en los Ceresos de León, Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Celaya y San Miguel de Allende se advirtió respecto a la sobrepoblación y hacinamiento al menos en los centros de reclusión de los dos últimos municipios mencionados, además se encontró que en algunos se realizan actividades ilícitas y escasas condiciones de salubridad. Dichas verificaciones se realizaron del 17 al 20 de junio y el 21 de agosto de 2019.

A decir de Rolando Alcántar “nuestro sistema penitenciario en México no tiene el nivel que desearíamos, sin embargo, Guanajuato siempre se había destacado, los números que se nos habían arrojado -si bien es cierto muchas veces eran de carácter global- nos daba pie a entender que todavía había una capacidad para no considerar sobrepoblación, ésta nueva situación que se está señalando tendría que ser atendida e implicaría todas las medidas que sea necesarias para poder ajustarse al tema de población de los Ceresos”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado manifestó que la autoridad estatal siempre ha mostrado la disposición de modificar procesos y esquemas, incluso seguir invirtiendo en el tema de infraestructura.

“No deja de sorprender un poco, estoy buscando todos los elementos, cómo pasó de un informe a otro de sobrepoblación, y me llama la atención los informes de otros estados que tienen una referencia de muy malas condiciones y que les fue muy bien, yo espero que no tenga sesgo político, no me animaría a señalarlo ahorita, pero tenemos que analizarlo bien y hay la disposición de cumplir, incluso nosotros de colaborar desde la Comisión de Seguridad Pública en todo lo que sea necesario”, dijo.

Hay riesgo ante Covid-19

Raúl Márquez Albo, diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, mencionó que los Centros Penitenciarios al ser considerados de alto riesgo de contagio, deben reforzarse los protocolos de atención sanitaria.

“Deberán estarse aplicando los protocolos muy precisos y puntuales, en cuanto al manejo de alimentos, la cercanía de las personas, la sana distancia y la aplicación de medicamentos o de algún otro tipo de suministro de cada uno de los pacientes o internos requieren”, indicó.

En caso de que se llegará a presentar algún recluso con síntomas de Covid-19 entonces aplicar las medidas de aislamiento y prevención de manera inmediata.

“La Comisión de Derechos Humanos tiene toda la razón en estar preocupada y seguramente sí es, porque en alguna visita detectó que existe riesgo para la población interna. Yo invitaría pues al gobierno del estado que se apliquen los protocolos establecidos, perfectamente definidos para esta población”, finalizó.

Por su parte, Rolando Alcántar manifestó que aunque se están implementando mecanismos de prevención, es muy importante que siga habiendo un cuidado a detalle de las acciones realizadas.

