Asegura diputado no hay ruptura en Morena

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado local de Morena, Raúl Márquez Albo aseguró que no existe ninguna ruptura al interior de su Grupo Parlamentario, no obstante, desmintió a su compañero Ernesto Prieto Gallardo quien aseguró que no fue convocado a la reunión en donde se designó como nueva coordinadora de la fracción a Magdalena Rosales Cruz.

A decir de Márquez Albo, la convocatoria oficial fue circulada entre los cinco diputados que integran la fracción morenista con 48 horas de anticipación y además se hizo el aviso a través de un grupo que tienen en WhatsApp, “entonces no es real (lo que dijo Prieto) si se convocó, tan sabía el diputado que iba a suceder la reunión que él incluso estuvo platicando con alguna otra persona que quería que mejor se pospusiera porque él tiene el interés de tratar el asunto de la diputada Guadalupe Salas, ese es un interés personal de él”, comentó.

Diferencias de criterio

Márquez Albo, quien continúa siendo el coordinador del Grupo Parlamentario hasta el próximo viernes, insistió en que no existe una ruptura, sino que se trata de diferencias de pensamiento y criterios; manifestó que el cambio en la coordinación es un acuerdo tomado al inicio de la presente legislatura.

Sostuvo que la designación de Magdalena Rosales Cruz se llevó a cabo con apego a la legalidad, pues se dio aviso a la Comisión de Honor y Justicia del partido, se hizo la convocatoria en tiempo y forma, además se contó con la presencia de un Notario Público y la votación de los tres diputados que asistieron fue libre y secreta, por lo que la determinación ya fue notificada al Congreso del Estado.

Pide prieto expulsión de Guadalupe Salas

A decir de Ernesto Prieto su inconformidad no es por la designación de Magdalena Rosales Cruz sino porque se tomó la votación de Guadalupe Salas Bustamante, de quien se refirió como “traidora” e “infiltrada del PAN”, por lo que ha insistido que sea expulsada de la fracción de Morena.

Ante ello, Raúl Márquez dio que en su momento presentó el caso a la Comisión de Honor y Justicia de Morena y la respuesta que se dio es que no era procedente la queja.

“Por eso la diputada está ahí, ella sigue teniendo todos los derechos del partido, no es posible que el grupo tome una determinación de la expulsión, es lo que pretende el diputado Prieto, que yo no comparto, que tomemos la decisión entre nosotros y determinemos la salida de ella, a mi entender, si fuera procedente, es lo que me hubiera indicado el partido”, señaló Márquez Albo.

Finalmente, dijo que los problemas entre Prieto y Guadalupe Salas deberán resolverlos ambos, “a mí no me genera ni el más remoto nivel de angustia, inquietud o inconformidad” y que tampoco hay una afectación al desarrollo de las actividades legislativas de Morena.