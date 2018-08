Asegura diputado local que el próximo síndico sacó ventaja del erario

Jorge de la Cruz criticó el doble discurso de la alcaldesa electa, esto, luego de que señalara que no iba a opinar sobre la liquidación de Jorge Amengol, pero lo defiende para que se le pague conforme a la ley

Luz Zárate

Celaya.- El diputado local por el PRI, Jorge de la Cruz, criticó el doble discurso de la alcaldesa electa y diputada local Elvira Paniagua, esto, luego de que la panista dijo que no le corresponde opinar sobre la licencia que solicitó su síndico electo o que se le liquide como director jurídico de la Jumapa, pero por el otro lado lo defiende para que se le pague conforme a la ley.

Jorge de la Cruz, aseveró que aunque es legal la petición que hizo el síndico Jorge Armengol, al solicitar una licencia por seis años como director jurídico de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa), no es ético pues está a semanas de ser el próximo síndico del Ayuntamiento.

“¡No es nada ético!, una cosa es lo que dice la ley, como dice Elvira, que se le liquide conforme a la ley, pero me parece que eso a todas luces es una actitud mañosa que perjudica al erario público, el señor ganó una elección y va a ser síndico, va a cobrar como síndico, me parece que fue toda una táctica para que el señor sea liquidado, cobre ese dinero y además cobre como síndico, me parece que aunque es legal no es lo ético, no es lo que esperamos de un síndico que todavía no entra al Ayuntamiento”, afirmó.

También afirmó que es un riesgo que el síndico del próximo Ayuntamiento haya planeado sacar ventaja pues con esa actitud ya ‘sacó el cobre’ y demostró que en cualquier momento podría aprovecharse de la posición que tendrá y sacar un beneficio personal.

“Todavía no es parte del Ayuntamiento y ya tiene esas actitudes, me parece que va a ser muy riesgoso para el municipio de Celaya, con esto ya sabemos que en cualquier espacio, en cualquier oportunidad va a intentar sacar ventaja para un beneficio personal y eso definitivamente no le hace bien a Celaya… Ambos (Jorge Armengol y Elvira Paniagua) han vivido del erario público, de la diputada compañera mía de Legislatura y próxima alcaldesa; no me sorprende porque es alguien que ya le ha dado obras a su propia familia”, criticó.

Pero lo peor, enfatizó Jorge de la Cruz, es que la alcaldesa electa Elvira Paniagua “no ponga orden” puesto que es un tema que sí le incumbe porque el síndico electo es parte de su planilla y de su equipo de trabajo y lo peor es que ella misma presumió que ella eligió a sus síndicos y regidores.

Y más lamentable es que la próxima presidenta se pronuncie a favor de “una liquidación de ley” y no haberle sugerido que renunciara al cargo para no dañar al erario público.

“Ella, como cabeza de la planilla y del próximo Ayuntamiento es la que debe de poner orden. Si no tenemos una presidenta municipal que vaya a poner orden en la administración, quiere decir que dejará que los directores hagan lo que quieran, que los regidores hagan lo que quieran. Elvira no puede decir que es un asunto particular, es un síndico que va a trabajar con él, es parte de su planilla, es solaparlo y me parece muy vergonzoso, no creo que sea por lo que los celayenses hayan votado…”

“Ahí está el doble discurso, ella dice que es un asunto personal pero exige que se le liquide conforme a la ley, si es un asunto personal qué le importa cómo lo liquiden”, cuestionó.

El diputado local, reiteró que los panistas ya comenzaron a ‘sacar el cobre’ y a demostrar cómo van a gobernar Celaya y enfatizó que “lo que viene en la próxima administración” es un peligro para el municipio y desde ahora vislumbra que habrá saqueo en las arcas municipales.

“Por estos simples hechos veo un panorama muy difícil para Celaya, donde aparentemente está llegando, de nuevo, gente a saquear las arcas de Celaya. Me parece que lo que debió de hacer es haber renunciado, la ley lo faculta, pero también nos da la posibilidad de optar por alguno de los cargos dado que no podemos tener dos cargos públicos, él hubiera optado por el cargo de síndico o hubiera optado por su plaza dentro de Jumapa, pero simplemente no quiso, quiso sacar ventaja económica de esta situación. Están ahí por ocupar un cargo, por ostentar poder, por obtener beneficios personales, sabemos que son parte de un grupo político que ha venido dañando durante muchísimo tiempo a Celaya, insisto que en estos primeros asuntos ya estamos viendo cómo se conducen y que sólo han dañado a Celaya”, aseveró.

JJM