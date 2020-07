Asegura diputada que quitará publicaciones donde se le retrató entregando apoyos a ciudadanos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PAN Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que quitaría las publicaciones en redes sociales en donde se le retrató entregando apoyos a ciudadanos para enfrentar la crisis derivada de la contingencia sanitaria; sin embargo, aclaró que esto no significa que esté aceptando la acusación en su contra de estar promocionando su imagen e incluso señaló que presentará un recurso legal ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El miércoles el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un apercibimiento a Gutiérrez Campos por utilizar la crisis del Covid-19 para hacer promoción personalizada, por lo que a través de la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a la legisladora que retirara las imágenes en un plazo de 24 horas.

En entrevista, Alejandra Gutiérrez refirió que fue notificada del apercibimiento el jueves a las 12:00 horas; no obstante, señaló que se trata de una medida cautelar para suspender la publicación y no hay una resolución, pues apenas se va a estudiar el caso.

“Yo sin ningún problema las bajo (las fotos), porque al final de cuentas lo primero que tenemos que hacer es respetar las instituciones y sobre todo del INE que hoy más que todo tenemos que fortalecerlo. Tengo 24 horas, sin ningún problema las voy a bajar porque quiero ser respetuosa, pero eso no quiere decir que esté aceptando el hecho; voy a proceder legalmente para dejarlo claro, segundo porque en esas publicaciones a que se hace referencia no es tratar de estar usando mi imagen de manera política”, dijo.

Afirmó que la entrega de apoyos que hizo sumarse a un reto de ayuda a la ciudadanía, lo hizo con dinero propio, no con recursos públicos y con la intención de hacer un llamado para que más gente ayude.

La diputada señaló que hay que reflexionar en que las familias necesitan el apoyo, “los que me conocen saben que me gusta apoyar, he estado yendo a escuchar a la gente (…) he tratado de apoyar en la medida de mis posibilidades como persona”, dijo.